Hadj, économie, sport : Tebboune annonce des mesures concrètes au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a donné une série d’orientations importantes touchant aux domaines social, économique, institutionnel et sportif. Cette réunion a été marquée par des décisions concrètes visant à alléger les charges des citoyens, renforcer le suivi de l’action gouvernementale et soutenir le développement économique national.

D’emblée, le chef de l’État, en sa qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a insisté sur la nécessité d’une application rigoureuse des décisions prises au plus haut niveau de l’État.

À ce titre, il a instruit le Premier ministre d’assurer un suivi étroit et permanent de l’exécution des décisions du Conseil des ministres ainsi que de celles du gouvernement, soulignant l’importance de la coordination et de l’efficacité dans la gestion des dossiers stratégiques.

Hadj 2026 : l’État prend en charge une partie des frais

Sur le plan social, une mesure très attendue a été annoncée concernant les frais du pèlerinage. Le président de la République a décidé d’accorder un soutien financier exceptionnel de 10 millions de centimes à chaque pèlerin pour le hadj de cette année. Grâce à cette aide de l’État, le coût global du hadj est ramené à 82 millions de centimes, contre 92 millions initialement prévus. Cette décision s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics d’alléger la pression financière sur les citoyens, notamment dans un contexte économique international difficile.

Le Conseil des ministres a également abordé un dossier stratégique lié au développement économique et à l’emploi. Le président Tebboune a fortement insisté sur le lancement du projet de la mine de zinc et de plomb d’Oued Amizour, prévu pour le mois de mars 2026. Ce projet minier est considéré comme un levier important pour la création de milliers de postes d’emploi directs et indirects, tout en générant des retombées économiques significatives pour la région et pour l’économie nationale.

Du social au sport, Tebboune multiplie les annonces

Le volet sportif n’a pas été en reste. Le président de la République a chargé le ministre des Sports de transmettre ses félicitations chaleureuses à l’équipe nationale de football, à son staff technique et administratif, ainsi qu’à l’entraîneur Vladimir Petković. Le chef de l’État a exprimé ses vœux de réussite à la sélection nationale en vue de la prochaine Coupe du monde, soulignant l’importance du sport comme facteur de cohésion nationale.

Enfin, le président Tebboune a adressé un hommage appuyé aux supporters algériens, en particulier aux membres de la communauté nationale établie à l’étranger, qui se sont déplacés de différents pays pour soutenir l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des nations. Un message fort de reconnaissance envers une diaspora mobilisée et attachée aux couleurs nationales.