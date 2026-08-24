Hadj 2027 : tirage spécial pour les candidats de 70 ans et plus

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports annonce une mesure spéciale pour la saison du Hadj 1448h/2027. Cette disposition concerne les citoyens âgés de 70 ans et plus n’ayant jamais été tirés au sort.

Le ministère a publié un communiqué important à destination des candidats concernés. Ce texte précise les conditions et le calendrier de cette opération exceptionnelle.

Une catégorie ciblée par des critères précis

Cette mesure vise exclusivement les citoyens âgés de 70 ans ou plus. Ces candidats doivent également s’être inscrits dix fois auparavant. Ils n’ont jamais remporté le tirage au sort ordinaire. Ce tirage classique s’est déroulé le samedi 15 août 2026.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’allouer une quote-part spécifique à cette catégorie. Cette part représente 2000 carnets de Hadj. Le chef de l’État souhaite ainsi offrir une chance supplémentaire à ces citoyens. Il veut leur permettre d’accomplir les rites du pèlerinage.

À LIRE AUSSI : Services publics : voici les 6 nouvelles démarches que vous pouvez effectuer en ligne

Un nouveau tirage au sort fixé au 29 août

Le ministère informe tous les citoyens concernés par cette opération. Le nouveau tirage au sort spécial se tiendra le samedi 29 août 2026. Cette date arrive donc deux semaines après le tirage ordinaire.

Ce tirage se déroulera dans les sièges des wilayas. Les autorités locales peuvent aussi choisir un autre lieu approprié. Les candidats concernés devront assister à l’opération. Ils peuvent également se faire représenter par un mandataire.

À LIRE AUSSI : Services publics : l’État débloque 23 milliards de DA pour un « programme d’urgence » dans ce secteur

Deux conditions cumulatives obligatoires

Le ministère insiste sur un point essentiel. Ce tirage reste strictement réservé aux citoyens remplissant deux conditions. La première condition concerne l’âge minimum de 70 ans. La seconde condition porte sur le nombre d’inscriptions antérieures, soit dix fois.

Les autorités n’examineront aucun dossier ne remplissant pas ces deux critères simultanément. Cette précision vise à éviter toute confusion parmi les candidats inscrits sur les listes générales du Hadj.

À LIRE AUSSI : Fonction publique : Vague de recrutements en CDI annoncée pour la rentrée 2026 dans ce ministère