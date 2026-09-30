Hadj 2027 : Quand et comment payer la somme de 820 000 DA ? Le guide complet de l’ONPO

Les futurs pèlerins algériens connaissent désormais la facture et le délai. L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a diffusé ce mardi un communiqué fixant le montant à régler pour la saison 1448H/2027 : 820 000 DA, soit 82 millions de centimes.

Le versement de cette somme pourra être effectué à partir du 1er octobre 2026, la date butoir étant arrêtée au 29 du même mois. Une fenêtre de moins d’un mois, que l’Office demande de ne pas laisser filer.

Cette annonce vient refermer l’un des derniers points d’interrogation d’un processus entamé il y a plus d’un an. Entre la sélection des candidats et l’agrément des opérateurs, le Hadj 2027 entre dans sa phase la plus concrète pour les personnes retenues.

Le montant du Hadj 2027 arrêté à 820 000 dinars

L’ONPO chiffre le coût du pèlerinage à 82 millions de centimes. Ce tarif couvre la saison 1448H, correspondant à l’année 2027 du calendrier grégorien.

Ainsi, les personnes concernées disposent de vingt-neuf jours, du 1er au 29 octobre 2026, pour s’en acquitter auprès des structures habilitées.

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L’Office insiste sur le caractère ferme de ce calendrier. Au-delà du versement lui-même, les candidats sont invités à boucler en parallèle les autres pièces administratives exigées pour l’accomplissement des rites. Un dossier incomplet ou un règlement tardif peut compromettre le départ, rappelle en substance l’instance nationale.

Quatre moyens de règlement pour les frais du pèlerinage

Pour éviter les files d’attente et les déplacements inutiles, l’ONPO a ouvert plusieurs canaux. Le premier est entièrement dématérialisé : il suffit de passer par le Portail algérien du Hadj et de payer avec une carte CIB ou une carte Edahabia. Ces mêmes cartes fonctionnent également sur les terminaux TPE installés dans les agences de la Banque d’Algérie.

Les personnes peu à l’aise avec le numérique ne sont pas laissées de côté. Un chèque bancaire ou postal certifié reste accepté, tout comme le versement en espèces directement au guichet.

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En septembre dernier, l’ONPO avait lancé un appel aux candidats pour ouvrir leur compte Dzair Digital Services, présenté comme l’unique guichet agréé pour les prestations liées au pèlerinage.

Le chemin vers cette étape financière s’est joué en amont. Dès début juillet 2026, l’Office a lancé l’appel aux agences de voyages. Au programme : dépôt des dossiers sous pli scellé et cahier des charges accessible en ligne.

Pour les citoyens, la sélection s’est faite par tirage au sort. Le ministère de l’Intérieur a ouvert les inscriptions du 8 juillet au 2 août 2026. Les titulaires d’un passeport biométrique ont pu s’inscrire en ligne. Les autres ont dû effectuer la démarche auprès de leur commune.