Hadj 2027 : l’ONPO met en garde contre des tentatives d’escroquerie

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a alerté les futurs pèlerins contre des tentatives de fraude visant leurs données personnelles et bancaires. Il précise notamment que ses services ne les contactent pas par téléphone pour demander un paiement électronique ou des informations confidentielles.

À l’approche des préparatifs du pèlerinage, l’Office national du Hajj et de la Omra appelle les pèlerins à la vigilance face aux tentatives d’escroquerie susceptibles de compromettre leurs informations personnelles et bancaires.

Dans une publication diffusée vendredi 2 octobre sur sa page officielle Facebook, l’organisme a rappelé que ses services ne procèdent à aucun appel téléphonique pour réclamer un paiement électronique ou demander des renseignements personnels ou bancaires.

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Aucun appel pour réclamer un paiement électronique

L’Office met particulièrement en garde contre les personnes susceptibles de se faire passer pour ses représentants afin d’obtenir des données sensibles.

Il insiste sur le fait que les pèlerins ne doivent communiquer aucune information personnelle ou bancaire à des interlocuteurs dont l’identité et la fiabilité ne sont pas établies.

Cette mise en garde concerne également les sollicitations reçues par téléphone ou par message, dont l’origine doit être vérifiée avant toute démarche.

Les sources officielles comme seul repère

Ainsi, pour éviter de tomber dans ces pièges, l’Office national du Hajj et de la Omra recommande aux pèlerins de vérifier systématiquement la provenance des communications qui leur sont adressées.

Il souligne que le recours aux informations et aux instructions diffusées par les canaux officiels constitue un moyen essentiel de se prémunir contre les opérations frauduleuses.

L’organisme appelle ainsi les futurs pèlerins à redoubler de prudence et à ne transmettre leurs données confidentielles qu’à des interlocuteurs dûment vérifiés.