Hadj 2027 : l’ONPO lance un appel important aux futurs pèlerins algériens

L’ONPO l’annonce : les citoyens concernés par le Hadj 1448H/2027 doivent créer leur compte sur la plateforme nationale Dzair Digital Services. C’est le passage obligé pour accéder aux services numériques du pèlerinage et boucler les formalités dans les délais.

Les futurs pèlerins algériens sont priés de prendre les devants. L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) vient d’inviter tous les citoyens concernés par la saison 1448H/2027 à créer leur compte personnel sur la plateforme nationale des services numériques gouvernementaux, connue sous le nom de Dzair Digital Services. Sans ce sésame électronique, aucune formalité liée au Hadj 2027 ne pourra être accomplie en ligne.

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Le compte Dzair Digital Services devient la porte d’entrée du Hadj 2027

Dans son communiqué, l’ONPO présente l’ouverture du compte comme la démarche initiale, celle dont tout le reste dépend. Le portail gouvernemental est désigné comme l’unique canal agréé pour bénéficier des prestations dématérialisées de l’État. Autrement dit, les candidats au pèlerinage devront s’y enregistrer avant toute autre opération.

Cette centralisation n’est pas propre au pèlerinage. Depuis plusieurs mois, le Haut-Commissariat à la Numérisation greffe de nouveaux guichets virtuels sur ce même portail, à l’image de l’espace réservé aux parents d’élèves mis en service en septembre. Le pèlerinage rejoint donc une liste de services publics accessibles depuis un identifiant unique.

Pour les candidats, l’intérêt est double : éviter les déplacements répétés vers les guichets et disposer d’un espace où les pièces justificatives et les notifications sont regroupées. L’Office insiste sur ce point, un compte actif conditionne l’accès à l’ensemble du parcours.

L’accès à la Bawabet El Hadj passe désormais par le portail national

Une fois le compte validé, l’usager peut se connecter aux services spécifiques au pèlerinage, notamment la Bawabet El Hadj, le portail algérien dédié au Hadj. C’est par ce biais que se règlent les étapes successives du voyage, du suivi du dossier jusqu’aux confirmations administratives, dans les délais fixés par les autorités.

L’ONPO rappelle en filigrane que la chaîne des procédures s’est considérablement resserrée. L’Office avait déjà utilisé ces mêmes canaux électroniques lorsqu’il a lancé l’appel à candidatures destiné aux agences de voyages pour la saison 1448H, signe que la numérisation touche aussi bien les professionnels que les pèlerins.

Le communiqué se termine par une recommandation ferme : ne pas repousser les formalités. L’expérience des saisons précédentes a montré que les retards individuels finissent par engorger les plateformes et compliquer la gestion des délais, souvent serrés, imposés par le calendrier saoudien.

Une inscription anticipée laisse aussi le temps de corriger les erreurs. Un état civil mal orthographié, un passeport arrivant à expiration ou un numéro de téléphone erroné peuvent bloquer une procédure entière. En créant son compte tôt, le candidat se ménage une marge de manœuvre confortable.

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