Hadj 2027 : compte Dzair Digital et carte de paiement, ce qu’il faut préparer sans attendre

Les candidats algériens au pèlerinage de l’année 1448H sont invités à ne plus attendre. L’Office national du pèlerinage et de la omra a diffusé ce lundi une note de rappel destinée à l’ensemble des personnes concernées par le Hadj 2027. Le message tient en une idée simple : les formalités préparatoires doivent être bouclées maintenant. En effet, l’étape du paiement des frais approche et elle ne souffrira aucun retard administratif.

Deux démarches concentrent l’attention de l’Office. La première relève du numérique, la seconde de la banque ou de la poste. Aucune des deux n’est nouvelle, mais leur combinaison conditionne désormais la suite du parcours du futur hadji.

Le compte Dzair Digital Services reste la première marche du Hadj 2027

L’ONPO le répète : disposer d’un compte personnel sur la plateforme nationale des services numériques gouvernementaux, Dzair Digital Services, constitue le préalable à tout le reste. C’est par ce canal que transitent les prestations dématérialisées liées au pèlerinage. De plus, c’est ainsi que les dossiers avancent dans les délais impartis.

Ce point avait déjà fait l’objet d’une alerte adressée aux futurs pèlerins algériens au début du mois de septembre. L’Office y présentait déjà le portail comme l’unique guichet agréé. Le rappel de ce lundi montre qu’une partie des concernés n’a visiblement pas encore franchi le pas.

La logique est celle d’un entonnoir administratif. Sans identifiant validé sur le portail, impossible de recevoir les notifications officielles, de consulter l’état de son dossier ou d’enchaîner sur les phases suivantes. L’Office insiste sur ce caractère bloquant.

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Carte de paiement électronique : l’ONPO anticipe le versement des frais

Le second volet du communiqué vise une catégorie précise de citoyens : ceux qui ne possèdent ni compte postal, ni compte bancaire, ni carte de paiement électronique. Pour eux, l’ONPO recommande d’engager sans délai l’ouverture d’un compte. Par ailleurs, il faut aussi commander la carte correspondante.

La raison est directement liée au calendrier. Le règlement de la tarification du pèlerinage se fera par voie électronique. De plus, les délais d’obtention d’une carte auprès d’Algérie Poste ou d’un établissement bancaire ne sont pas toujours immédiats. Attendre l’annonce officielle du montant reviendrait donc à prendre un risque inutile.

Cette dématérialisation du paiement s’inscrit dans un mouvement plus large. L’organisation de la saison avait déjà basculé en ligne pour les professionnels. À l’époque, l’ONPO avait ouvert les candidatures des agences de voyages via Bawabet El Hadj durant l’été dernier.

Un parcours entamé dès le tirage au sort de l’été 2026

Pour bien mesurer l’enjeu, il faut remonter au mois de juillet 2026. Les inscriptions au tirage au sort du pèlerinage 1448H s’étaient déroulées sur près d’un mois. Il y avait une procédure en ligne pour les détenteurs de passeport biométrique. En revanche, il fallait faire un dépôt en mairie pour les autres.

Les heureux élus de ce tirage entrent aujourd’hui dans la phase concrète. Après la sélection vient la constitution du dossier, puis le règlement financier, avant les questions logistiques et sanitaires. Chaque maillon dépend du précédent.

L’ONPO, qui gère également le volet omra et publie régulièrement la liste des agences de voyages agréées, applique ici la même méthode. Ainsi, il s’agit d’informer en amont pour éviter l’embouteillage administratif de dernière minute.

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Ne rien reporter, le mot d’ordre de l’Office aux futurs hadjis

La formulation retenue par l’Office ne laisse guère de place à l’interprétation. Il demande expressément de ne pas ajourner ces démarches et d’agir dans les meilleurs délais, afin d’écarter tout blocage lors des étapes ultérieures.

Un dossier incomplet au moment du paiement peut coûter cher. Les créneaux de versement sont encadrés dans le temps, et une carte non reçue ou un compte non activé se transforment vite en obstacle difficile à lever.

Les prochaines communications de l’ONPO devraient porter sur le montant exact des frais et le calendrier précis de règlement. D’ici là, les futurs pèlerins ont tout intérêt à se présenter avec un dossier numérique déjà opérationnel. Les rappels de la compagnie nationale sur les documents indispensables avant l’embarquement montrent d’ailleurs à quel point chaque pièce compte jusqu’au jour du départ.

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