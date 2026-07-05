Hadj 2027 : inscriptions, frais, dossier et délais… l’ONPO ouvre les candidatures pour les agences de voyages

L’organisation du Hadj 2027 est déjà lancée. L’Office National du Hadj et de la Omra (ONPO) a alors officiellement ouvert ce lundi les candidatures pour les agences de voyages souhaitant organiser la saison du Hadj 1448H/2027.

À compter du dimanche 6 juillet 2026, les agences intéressées peuvent accéder à la procédure d’inscription via deux canaux numériques officiels : la Bawabet El Hadj (bawabetelhadj.dz) et le site institutionnel de l’ONPO (onpo.dz). L’ONPO mettra à disposition le cahier des charges propre à l’organisation du pèlerinage 1448H directement sur ces plateformes.

Ainsi, cette ouverture en ligne constitue la première étape d’un processus en deux temps. Elle permet aux agences de prendre connaissance des exigences réglementaires avant de constituer leur dossier de candidature complet.

Dépôt physique du dossier : quel est le mode opératoire et les frais à régler ?

Dès le lendemain du lancement des inscriptions, soit le 07 juillet 2026, l’ONPO ouvre officiellement le dépôt manuel des dossiers de candidature. Les agences de voyages intéressées devront donc soumettre leur dossier sous pli scellé.

L’enveloppe extérieure doit obligatoirement porter la mention suivante : « Organisation de l’opération du Hadj pour la saison 1448H/2027 – Wilaya du siège principal de l’agence : [Nom de la Wilaya] – À ne pas ouvrir ».

Une adresse unique de dépôt.L’ONPO centralise la réception des documents à Alger. Déposez les plis directement auprès de la Sous-direction de l’organisation de l’activité du Hadj (relevant de la Direction de l’activité du Hadj et de la Omra de l’ONPO)

Voici l’adresse exacte : Boulevard Mohamed Alilet (à proximité de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis), Kouba, Alger.

Concernant les frais de dossier et modalités de paiement, les autorités conditionnent la recevabilité du dossier physique par le paiement préalable de frais réglementaires s’élevant à 5 000,00 DA. Les concernés doivent verser ce montant sur le compte de l’Office National du Hadj et de la Omra ouvert auprès de la Banque Nationale d’Algérie (BNA) :

Agence bancaire : El Biar

Numéro de compte : 001006210300000088 (Clé 64)

Aucune dérogation géographique n’étant accordée, nous invitons donc les agences de voyages basées hors de la capitale à anticiper l’envoi ou le déplacement de leur représentant.

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Quel est le délai fixé pour boucler le dossier ?

La fenêtre de candidature est particulièrement resserrée. Entre l’ouverture des inscriptions le 6 juillet et la clôture fixée au 13 juillet 2026 à 12h00, les agences ne disposent alors que d’une semaine pour rassembler l’ensemble des pièces requises, effectuer le virement bancaire et déposer leur dossier à Alger.

Ce calendrier serré rappelle alors la rigueur avec laquelle l’ONPO encadre chaque saison. Pour le Hadj 2026, l’office avait déjà imposé des échéances strictes aux agences agréées pour la Omra, publiant une liste préliminaire de 680 candidats avant de procéder à une sélection rigoureuse.

Ainsi, la même exigence de transparence et de respect des procédures s’applique visiblement pour la prochaine saison du Hadj.