Hadj 2027 : ces 9 maladies excluent les candidats du pèlerinage (ministère de la Santé)

Dans une directive adressée à ses services répartis sur l’ensemble du territoire national, le ministère de la Santé a arrêté une liste de neuf affections médicales qui excluent d’emblée leurs porteurs de l’accomplissement des rites du Hadj.

En tête de liste figurent l’insuffisance rénale aiguë, l’insuffisance cardiaque, les maladies respiratoires aiguës, la cirrhose du foie, les troubles neurologiques ou psychiatriques graves, la démence, ainsi que la grossesse à risque ou arrivée à son dernier trimestre.

Sont également concernées les maladies infectieuses contagieuses, telles que la tuberculose, et les cancers évolutifs ou sous traitement lourd (chimiothérapie, thérapie biologique ou radiothérapie).

Dans cette longue circulaire estampillée du ministre Mohamed Seddik Aït Messaoudène, les critères d’aptitude médicale ont été considérablement durcis.

Une décision qui intervient en application directe des nouvelles exigences des autorités sanitaires saoudiennes, particulièrement rigoureuses cette saison sur la condition physique des pèlerins.

Pour faire appliquer ces directives, le dispositif d’évaluation repose désormais sur des commissions médicales tripartites intégrants obligatoirement un psychiatre.

Hadj 2027 : Les 9 maladies qui annulent l’aptitude au pèlerinage

Ces commissions assureront des consultations à raison de deux à trois séances par semaine, fréquence qui passera à quatre sessions hebdomadaires lors du contrôle des candidats libres, pour lesquels des prélèvements de cheveux et d’ongles sont également prévus.

Selon les termes de la instruction n°07 du 13 juillet 2026, l’évaluation de la précédente campagne du Hadj a certes montré un déroulement globalement satisfaisant, mais a mis en lumière des zones de vulnérabilité persistantes.

La prise en charge de certaines pathologies chroniques — notamment les troubles psychiatriques, l’insuffisance rénale nécessitant des dialyses, les cardiopathies sévères, les cancers à un stade avancé ou encore les grossesses développées — continue d’inquiéter le secteur de la santé.

🟢 A LIRE AUSSI : Hadj 2027 : tirage spécial pour les candidats de 70 ans et plus

Combinées aux conditions éprouvantes du pèlerinage, ces affections exposent les pèlerins à des complications majeures, pouvant aller de l’hospitalisation d’urgence jusqu’au décès.

La tutelle rappelle ainsi que l’aptitude médicale constitue un « principe fondamental » dans l’organisation de la campagne du Hajj pour la saison 1448 H / 2027.

La règle d’or reste la collégialité de la décision médicale, qui ne pourra être prise que de concert par la commission dédiée.

🟢 A LIRE AUSSI : Hadj 2027 : le ministère fixe la date du tirage au sort pour les pèlerins algériens

En conclusion de sa circulaire, le ministère a enjoint l’ensemble des directeurs de la Santé à travers le pays de superviser étroitement le déroulement de ces visites.

Il leur appartient désormais de calibrer le nombre de commissions à déployer dans chaque wilaya, en s’appuyant sur le retour d’expérience des années précédentes et en tenant compte des contraintes de calendrier propres aux candidats libres.