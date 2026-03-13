Hadj 2026 : ouverture des réservations des vols pour les pèlerins algériens

Le Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé l’ouverture de la programmation des vols destinés aux pèlerins algériens pour la saison du Hadj 1447H/2026, en coordination avec la compagnie nationale Air Algérie.

Dans un communiqué, l’Office a indiqué que cette opération s’effectuera via la plateforme électronique dédiée au Hadj ainsi que l’application mobile Rakb Alhajij, mises à la disposition des pèlerins pour faciliter l’accès aux informations liées à leur voyage vers les lieux saints.

Le portail officiel invite les futurs hadjis à consulter les détails des vols programmés et les dates d’ouverture. La plateforme permet notamment d’accéder aux informations relatives aux itinéraires, aux aéroports de départ et aux différentes étapes du transport aérien vers l’Arabie saoudite.

L’ONPO précise également que le programme des vols fera l’objet de mises à jour régulières, afin de tenir compte d’éventuels ajustements liés à l’organisation logistique de la saison du pèlerinage.

Par ailleurs, l’Office appelle les pèlerins à suivre ses canaux de communication officiels pour se tenir informés des dernières annonces et des éventuelles modifications concernant l’organisation du Hadj 2026.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de digitalisation engagée par les autorités afin de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la gestion des déplacements des pèlerins algériens vers les lieux saints.

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Hadj 2026 : le coup d’envoi des vols depuis l’Algérie fixé à cette date

Le premier vol pour le pèlerinage vers les Lieux Saints sera lancé le 29 avril prochain depuis l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger, a annoncé Tahar Braik, directeur général de l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), lors du Forum d’El Moudjahid.

Les autorités organiseront 144 vols pour cette saison du Hadj depuis 12 aéroports répartis sur l’ensemble du territoire national, notamment ceux de Constantine, Oran, Touggourt et Ghardaïa.

Tahar Braik a souligné l’importance d’une coordination étroite entre tous les membres de la mission et le respect des protocoles organisationnels et sanitaires. « La préparation des pèlerins reste au cœur de nos priorités », a-t-il affirmé, précisant que l’ONPO met en place des formations religieuses et sanitaires approfondies afin de garantir un pèlerinage serein.

Pour améliorer la qualité des services, l’office a renforcé son maillage territorial avec plus de 600 centres de proximité et mise sur le numérique à travers une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. L’aéroport d’Alger organisera également une journée portes ouvertes lors du premier départ.

Réservation des billets et e-paiement

L’opération de réservation des billets, lancée le 24 février dernier via la plateforme numérique de l’ONPO, se poursuit sans problème technique. Les autorités invitent les pèlerins à rester attentifs aux prochaines étapes, notamment aux formalités de logement, aux procédures de visa et aux cycles de formation.

Le recours au e-paiement marque une avancée pour le Hadj 2026, assurant traçabilité et transparence. Cette initiative est conduite en partenariat avec les principales institutions bancaires et monétiques du pays pour offrir un service sécurisé aux futurs pèlerins.

Tahar Braik a mis en garde contre la diffusion d’informations erronées sur certaines pages non officielles et rappelle que seules les plateformes numériques de l’ONPO sont fiables pour suivre la saison du Hadj.