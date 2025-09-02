Hadj 2026 : l’ONPO publie la liste définitive des agences agréées

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a dévoilé, lundi, la liste définitive des agences de tourisme et de voyage habilitées à organiser le hadj pour la saison 1447h/2026. Au total, 48 agences privées ont été sélectionnées, en plus de deux opérateurs nationaux : Touring Voyages Algérie et l’Office national algérien du tourisme (ONAT).

Cette sélection repose sur les aéroports de départ agréés : Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Batna, Ouargla, Annaba, Ghardaïa et Laghouat. L’objectif est de garantir une meilleure répartition des services et de faciliter l’accès des pèlerins, quel que soit leur lieu de résidence.

Hadj 2026 : Liste des agences agréées par wilaya

L’ONPO a publié la liste officielle des agences habilitées à organiser le Hadj 2026. Retrouvez ci-dessous la liste complète, classée par aéroport de départ.

Cette liste vise à faciliter l’organisation du pèlerinage pour les futurs hadjis algériens en leur fournissant une information claire et accessible.

Aéroport international d’Alger :

Zaatcha Voyages.

NAJAH Travel.

Draria Tours.

Tifrit Voyages.

Classique Tours.

Zemzem Voyages.

El Miaad Voyages.

Bel Trefle.

Fidaa Tourisme et Voyages.

El Fakhama Voyages.

El Kawther Voyages.

Arak Voyages.

Nacer Eddine Abdeddaim Voyages.

Alwathik Voyages.

Annouar El Sabah Voyages.

El ennab voyages.

Sahat tout Voyages.

Babylones voyages.

Aéroport d’Oran :

Oran Voyages

El Mouhsinoun Tours

Azzomorod Voyages

Azur Voyages

Barakah Voyages

Le Bel Eden Tours

Chohra Tours

Aéroport de Constantine :

Numidia Travel Service

Nouba Travel

Madiha Voyages

Ampère Tours

Al Saquifa Voyages

Lotus Travel

Groupe Khadri Voyages

Zenith Voyages

Aéroports régionaux :

Tlemcen : Zenata Voyages, Agence African Service, Zidoun Voyages, Gfaf Voyages

Zenata Voyages, Agence African Service, Zidoun Voyages, Gfaf Voyages Batna : Timgad Voyages, Alawali Tourisme and Travel

Timgad Voyages, Alawali Tourisme and Travel Ouargla : Rezzag Hebla Tours, Rechach Tours, Tougourt Voyages

Rezzag Hebla Tours, Rechach Tours, Tougourt Voyages Annaba : Dida Voyages, Maouna Voyages, Ritaj Voyages

Dida Voyages, Maouna Voyages, Ritaj Voyages Ghardaïa : Thameur Voyages

Thameur Voyages Laghouat : Al Rakim Voyages

Choisir son agence de Hadj : les critères essentiels

Avant de choisir une agence pour le Hadj, il est crucial de vérifier plusieurs points importants afin d’assurer un pèlerinage serein et bien organisé.

Ces vérifications permettent d’éviter les mauvaises surprises et de partir l’esprit tranquille pour accomplir ce voyage spirituel.

Les détails des vols et de la compagnie aérienne .

et de la . Les hôtels réservés, avec leurs emplacements précis.

réservés, avec leurs emplacements précis. Les moyens de transport pour les déplacements.

pour les déplacements. Les conditions d’ hébergement à Mina.

à Mina. Le coût global du hadj.

global du hadj. Les coordonnées du responsable de l’agence et son agrément officiel.

Une bonne agence doit également proposer des services supplémentaires comme la présence d’un guide accompagnateur, des vols directs afin de réduire les désagréments, ainsi que des hébergements proches des lieux saints.

Hadj : une expérience spirituelle bien préparée

Le Hadj est une expérience spirituelle unique et exigeante. Une bonne préparation, tant spirituelle qu’organisationnelle, est essentielle.

Il est fortement conseillé de se renseigner auprès d’anciens pèlerins et de consulter les avis sur les agences afin de faire le meilleur choix.

Les meilleures agences se distinguent par leur sérieux, la qualité de leur encadrement et la rigueur de leur organisation. L’ONPO, en publiant cette liste, vise à garantir un cadre fiable et rassurant pour les fidèles. Grâce à cette sélection, les pèlerins algériens pourront accomplir ce pilier de l’islam avec sérénité et confiance.

