Hadj 2026 : l’ONPO lance un ultime rappel, voici la dernière date pour finaliser les démarches

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a rappelé aux citoyens l’importance de finaliser toutes les démarches administratives pour le Hadj 1447H / 2026. Cette année, les autorités insistent sur le respect des formalités pour garantir une organisation optimale du pèlerinage.

À LIRE AUSSI : Algérie : un tremblement de terre secoue cette wilaya ce jeudi 05 février

Le ministère demande aux candidats au Hadj de compléter toutes les étapes. Il s’agit notamment du dépôt des dossiers administratifs auprès des services locaux, de la réalisation des examens médicaux obligatoires et du paiement des frais liés au pèlerinage. L’objectif est de permettre une préparation fluide et sécurisée pour tous les pèlerins algériens.

Hadj 2026 : le ministère fixe les démarches administratives comme priorité

Le ministère a souligné que le respect de ces démarches est essentiel pour éviter les retards et assurer la bonne coordination de l’ensemble du dispositif logistique. Le Hadj mobilise chaque année une organisation complexe, comprenant le transport, l’hébergement et l’encadrement des pèlerins. Tout retard dans les formalités peut compliquer la planification et le déroulement du pèlerinage.

À LIRE AUSSI : EMS Champion lance ses premières Smartbox en Algérie : découvrez les 4 wilayas pilotes

Les autorités locales, en coordination avec le ministère, sont chargées de vérifier la complétude des dossiers et de s’assurer que les candidats ont passé avec succès les examens médicaux nécessaires. Ces examens permettent de confirmer l’aptitude physique des pèlerins à effectuer le voyage et à accomplir les rites du Hadj dans de bonnes conditions.

Les pèlerins algériens doivent boucler leurs formalités avant le 19 février

Pour faciliter la préparation, le ministère invite les citoyens à déposer leurs dossiers le plus tôt possible et à vérifier que toutes les pièces sont conformes. Cette anticipation permet non seulement de réduire le stress des candidats, mais aussi de garantir une meilleure organisation des services administratifs et logistiques.

Cette annonce met en lumière l’importance de l’organisation et de la discipline pour un événement religieux d’une telle envergure. Le ministère rappelle que le Hadj n’est pas seulement un devoir religieux, mais aussi une opération administrative et logistique importante qui nécessite la coopération de tous.

À LIRE AUSSI : Sansal perd sa nationalité algérienne et déclare «Je suis seulement français»

En résumé, le ministère appelle tous les candidats au Hadj 2026 à compléter leurs démarches dans les délais afin d’assurer un pèlerinage bien préparé et serein, tout en respectant les obligations administratives et sanitaires. Le respect de ces formalités est présenté comme la clé pour vivre cette expérience spirituelle dans les meilleures conditions possibles.