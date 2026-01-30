Hadj 2026 : L’ONPO dresse la liste des contre-indications médicales

Dans l’optique de garantir la sécurité sanitaire des futurs pèlerins, l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a publié un communiqué rappelant les neuf cas médicaux jugés inaptes à l’accomplissement du Hadj pour cette saison.

Cette mesure, conforme aux exigences sanitaires du ministère du Hadj et de la Omra d’Arabie Saoudite, vise à protéger les personnes dont l’état de santé est jugé trop fragile pour supporter les efforts physiques du pèlerinage.

L’ONPO insiste sur l’importance de la déclaration complète et précise de l’état de santé lors du passage devant la commission médicale compétente. Dissimuler une pathologie pourrait non seulement mettre en danger la vie du pèlerin, mais aussi compromettre son séjour sur les lieux saints.

« Cette procédure est avant tout une mesure de protection pour les citoyens, afin de s’assurer que chaque pèlerin dispose de la condition physique nécessaire pour accomplir ses rites en toute sécurité », précise le communiqué.

Quelles sont les pathologies concernées ?

Dans le cadre de l’organisation de la Omra 2026, les autorités sanitaires ont établi une liste de neuf pathologies nécessitant une attention particulière. Cette mesure vise à évaluer l’aptitude médicale des pèlerins, compte tenu des efforts physiques, des conditions climatiques et de la forte affluence propres à ce rite.

L’objectif est de prévenir les risques sanitaires, d’assurer la sécurité des pèlerins et de garantir le bon déroulement de la Omra dans des conditions adaptées à l’état de santé de chacun.

Les 9 pathologies concernées sont :

Insuffisance rénale nécessitant une dialyse.

Insuffisance cardiaque avancée.

Maladies pulmonaires chroniques nécessitant une oxygénothérapie.

Cirrhose du foie à un stade avancé.

Maladies neurologiques ou psychiatriques graves.

Sénilité accompagnée de démence (Alzheimer, etc.).

Grossesse (trois derniers mois ou grossesses à haut risque).

Maladies infectieuses en phase active.

Cancer actif ou patients sous traitements lourds (chimiothérapie, etc.).

Hadj 2026 : Le paiement des frais est officiellement lancé

L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a donné le coup d’envoi du paiement des frais du Hadj pour la saison 1447-2026 ce mercredi 28 janvier. L’opération bat actuellement son plein à travers tout le pays.

Pour faciliter la démarche aux futurs pèlerins, l’Office a diversifié les canaux de paiement. Les citoyens concernés peuvent s’acquitter des frais via :

Paiement électronique : Utilisation des cartes CIB ou Edahabia directement sur la plateforme en ligne Bawabet El Hadj Dz.

Terminaux de paiement (TPE) : Disponibles au niveau des agences de la Banque d’Algérie (via cartes CIB/Edahabia).

Moyens classiques : Paiement par chèque bancaire certifié ou directement en espèces.

Bien que l’opération soit en cours, l’ONPO insiste sur l’importance d’effectuer le règlement dans les plus brefs délais. Tout retard pourrait perturber les étapes administratives suivantes, l’ensemble de la procédure étant soumis à des échéances rigoureuses imposées par les autorités saoudiennes.