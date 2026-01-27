Hadj 2026 : l’ONPO dévoile la date de début du paiement des frais

Alors que les futurs pèlerins algériens entament déjà leurs préparatifs, l’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a dévoilé la date à laquelle débutera le paiement des frais du Hadj pour la nouvelle saison 1447/2026.

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a officiellement annoncé le lancement de la phase de paiement pour la nouvelle saison 1447/2026. Dans un communiqué publié lundi 26 janvier 2026, l’organisme précise que le coup d’envoi de l’opération est fixé au mercredi 28 janvier 2026.

L’ONPO insiste sur l’importance de s’acquitter de ces frais dans les plus brefs délais. L’opération étant soumise à un calendrier rigoureux, tout retard pourrait compromettre la finalisation du dossier et l’obtention des autorisations nécessaires.

Des modalités de paiement diversifiées

Afin de faciliter les démarches administratives des futurs pèlerins, l’ONPO a mis en place plusieurs solutions de paiement sécurisées :

Paiement en ligne : via la plateforme numérique dédiée « Bawabet El Hadj DZ », en utilisant les cartes bancaires nationales (CIB ou la carte Edahabia d’Algérie Poste) ;

Via les TPE : directement au niveau des agences de la Banque d’Algérie, également par carte CIB ou Carte Edahabia ;

Méthodes classiques : le paiement reste possible par chèque bancaire certifié ou en espèces.

« Les citoyens concernés sont invités à effectuer le paiement le plus tôt possible pour éviter tout imprévu pouvant impacter le parachèvement des procédures », lit-on dans le communiqué de l’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO).

Pour rappel, l’organisme a précédemment dévoilé la liste des agences de la Banque d’Algérie agréées pour l’organisation de cette opération.

Voici à combien s’élève le nouveau coût du Hadj

Sous instruction du président Abdelmadjid Tebboune, l’État a décidé d’alléger la charge financière des pèlerins pour la saison 2026. Une aide directe de 10 millions de centimes est désormais octroyée à chaque candidat, faisant chuter le coût total du Hadj de 92 à 82 millions de centimes.

Parallèlement à ce soutien financier, une mesure inédite a été mise en place avec le déblocage d’un quota exceptionnel de 2 000 carnets. Ce dispositif s’adresse spécifiquement aux citoyens âgés de 70 ans et plus ayant échoué au tirage au sort au moins dix fois par le passé. Cette initiative vise à mettre fin à l’attente prolongée de nos aînés en leur offrant une voie d’accès prioritaire et dédiée.

