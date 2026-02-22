Hadj 2026 : l’ONPO annonce une nouvelle étape numérique pour les pèlerins algériens

L’Office national du pèlerinage et de la Omra – Algérie, en coordination avec Air Algérie, a annoncé l’ouverture de l’opération de réservation des billets d’avion pour les pèlerins algériens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison du pèlerinage 1447 H / 2026 pour les voyageurs organisés par l’office.

Les réservations seront effectuées uniquement en ligne, via la plateforme nationale du pèlerinage et l’application mobile « Rakb El Hadjij ». Cette démarche vise à renforcer la transformation numérique des services liés au voyage vers les lieux saints et à faciliter les procédures pour les pèlerins.

Ouverture des réservations le 23 février 2026 à midi

L’opération débutera le lundi 23 février 2026 à 12h00. Les responsables ont prévu une ouverture progressive des réservations afin d’éviter la surcharge des plateformes électroniques.

Cette organisation technique permettra d’assurer un meilleur fonctionnement des systèmes numériques et de garantir un accès fluide aux utilisateurs. Les pèlerins seront orientés selon un planning préétabli pour assurer une gestion optimale de la demande.

Les organisateurs ont confirmé que le choix du vol sera définitif après la confirmation de la réservation. Les pèlerins doivent donc sélectionner avec attention la date et l’horaire de leur voyage.

Toute réservation validée sur la plateforme ne pourra pas être modifiée ultérieurement. Les autorités ont appelé les voyageurs à respecter les conditions de réservation afin d’éviter tout problème administratif.

Une stratégie de modernisation des services du pèlerinage

Cette opération s’inscrit dans la politique de digitalisation des services publics en Algérie. Elle vise à améliorer l’accompagnement des pèlerins et à simplifier les démarches liées au voyage vers les lieux saints.

Les responsables soulignent que cette organisation contribue à renforcer la transparence, la sécurité et l’efficacité dans la gestion des déplacements des pèlerins algériens. Cette étape représente une avancée importante dans la modernisation des services liés au pèlerinage pour la saison 2026.