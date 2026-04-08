Hadj 2026 : l’ONPO annonce la date du premier vol des pèlerins algériens vers les Lieux Saints

Le compte à rebours est lancé pour les pèlerins algériens. Dans le cadre du programme de transport mis en place pour la saison du Hadj 1447H / 2026, le Directeur Général de l’Office National du Pèlerinage et de l’Omra (ONPO) a officiellement annoncé que le premier vol à destination des Lieux Saints décollera le 29 avril prochain depuis l’aéroport international d’Alger.

Tout est prêt pour le Hadj : Tahar Beraik, à la tête de l’ONPO, a assuré que les dispositions nécessaires sont d’ores et déjà opérationnelles. L’objectif est double : garantir un encadrement sécurisé et préserver le confort des 41 300 Algériens qui feront le voyage.

Ces mesures de rassurance confirment l’engagement de l’Office à offrir aux pèlerins une expérience spirituelle sans heurts.

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Le premier vol décollera de l’aéroport d’Alger le 29 avril 2026

S’exprimant aujourd’hui sur les ondes de la Radio Nationale, Beraik a souligné la fluidité du processus en cours. Il a rappelé l’implication de 50 agences de tourisme agréées, désormais liées par des « contrats de qualité ». Ce dispositif vise à garantir un suivi rigoureux des prestations et à rectifier rapidement tout manquement éventuel.

Évoquant les nouvelles directives saoudiennes, le responsable a souligné que leur annonce anticipée a permis de finaliser sereinement les préparatifs, particulièrement sur les volets de la formation et de la condition physique. Toutefois, il a rappelé la fermeté des critères sanitaires : l’aptitude physique est désormais une condition sine qua non. Tout pèlerin dont l’état de santé est jugé fragile ne pourra obtenir l’autorisation de départ, une mesure de précaution visant à protéger l’intéressé, ses proches et l’ensemble des fidèles.

En ce qui concerne la logistique du séjour, la réservation des hébergements à La Mecque s’effectuera uniquement via le portail numérique de l’Office National du Pèlerinage et de l’Omra (ONPO), avec un lancement officiel prévu au début de la semaine prochaine et relayé sur ses canaux de communication habituels.

Parallèlement, le volet transport entre dans sa phase finale : le coup d’envoi des vols sera donné le 29 avril au départ d’Alger. À l’image de la saison passée, le dispositif prévoit un total de 144 vols répartis stratégiquement sur 12 aéroports nationaux pour faciliter le départ des pèlerins.

Préparatifs précoces et services intégrés

Pour garantir un Hadj de qualité, le directeur de l’ONPO a rappelé qu’une délégation a inspecté les services en Arabie Saoudite dès l’automne dernier. Ce travail de terrain s’est concrétisé par 67 contrats portant sur la santé, l’hébergement et la restauration. Tout est mis en œuvre pour regrouper les pèlerins algériens dans les meilleures conditions et veiller à leur bien-être durant toute la durée du séjour.

Face aux inquiétudes sur l’encombrement, le responsable a affirmé que l’organisation sera nettement optimisée cette année. L’interdiction stricte du pèlerinage non autorisé devrait, en effet, mettre fin à la présence de pèlerins sans permis. Cette irrégularité étant la source principale des bousculades précédentes, sa disparition est le gage d’une sécurité renforcée pour tous les fidèles.

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