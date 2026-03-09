Hadj 2026 : le premier vol des pèlerins algériens décollera à cette date

Le coup d’envoi des vols pour le pèlerinage pour l’année 2026 sera donné le 29 avril. Selon Tahar Braik, directeur de l’ONPO, le premier départ s’effectuera depuis l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger.

Intervenant au Forum d’El Moudjahid, le directeur général de l’ONPO, Tahar Braik, a exposé le dispositif mis en place pour le confort des pèlerins algériens. À cette occasion, il a annoncé que le premier vol vers les Lieux Saints décollera de l’aéroport Houari-Boumediene d’Alger le 29 avril prochain.

144 vols au départ de 12 aéroports

Au total, 144 vols seront opérés depuis 12 aéroports algériens pour acheminer les pèlerins. Parmi les infrastructures mobilisées figurent notamment les aéroports de Constantine, Oran, Touggourt et Ghardaïa.

Par ailleurs, Braik a insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre les membres de la mission, tout en rappelant l’obligation de respecter les protocoles organisationnels et sanitaires. Il a souligné que l’ONPO place la préparation des pèlerins au cœur de ses priorités, à travers des formations religieuses et sanitaires approfondies pour garantir un accomplissement serein des rites.

Pour optimiser la qualité des services, l’ONPO a renforcé son maillage territorial avec plus de 600 centres de proximité. Tahar Braik a également précisé que l’office mise sur le numérique avec une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Enfin, une journée d’information « portes ouvertes » sera organisée à l’aéroport d’Alger lors du premier départ des pèlerins.

La réservation des billets ouvertes

Lancée le 24 février dernier, l’opération de réservation des billets via la plateforme numérique se poursuit sans encombre technique. Pour la suite du processus, l’ONPO invite les pèlerins à rester vigilants pour les prochaines étapes : formalités de logement, procédures de visa et participation aux cycles de formation.

Le recours au e-paiement pour le Hadj 2026 franchit un nouveau palier. Selon le directeur général de l’ONPO, cette transition numérique assure une traçabilité et une transparence accrues. L’opération est pilotée conjointement avec les principales institutions bancaires et monétiques du pays pour offrir un service sécurisé aux futurs pèlerins.

Cependant, le responsable de l’ONPO met en garde contre les informations erronées diffusées par certaines pages non officielles. Il appelle les citoyens à la prudence et rappelle que seules les plateformes numériques de l’Office font foi pour le suivi de la saison du Hadj.

