Hadj 2026 : l’Arabie saoudite durcit les conditions d’accès à La Mecque

Dans le cadre des préparatifs intensifs pour la saison du Hadj 2026, le ministère de l’Intérieur saoudien a dévoilé ce lundi un ensemble de mesures réglementaires strictes. L’objectif affiché est clair : garantir la sécurité des fidèles et assurer le bon déroulement des rituels dans des conditions optimales de fluidité et de sérénité.

À compter de ce mardi 14 avril 2026, l’accès à La Mecque est désormais soumis à une autorisation préalable. Le ministère a précisé que tout résident étranger souhaitant entrer dans la zone métropolitaine doit être muni d’un permis officiel délivré par les autorités compétentes.

Toute personne ne disposant pas de ce document se verra refuser l’entrée aux points de contrôle de sécurité.

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L’Arabie Saoudite annonce de nouvelles mesures pour la saison du Hadj 2026

Afin de ne pas entraver la vie quotidienne et les services essentiels, certaines catégories restent autorisées à entrer sans permis spécifique :

les titulaires d’une carte de résident émise directement à La Mecque.

les personnes déjà détentrices d’un permis de Hadj officiel.

les travailleurs disposant d’un permis de travail valide pour les Lieux Saints.

Par ailleurs, le ministère a apporté des précisions essentielles concernant la gestion des visas et des pèlerinages de la Omra, fixant au samedi 18 avril 2026 la date limite de départ pour tous les visiteurs détenteurs de ce type de visas. À compter de cette même échéance et jusqu’au dimanche 31 mai 2026, l’émission de nouveaux permis via l’application Nusuk sera totalement suspendue pour les citoyens saoudiens, les ressortissants des pays du CCG, ainsi que pour les résidents du Royaume et les titulaires de tout autre type de visa.

Le dispositif de sécurité sera considérablement renforcé au niveau des points de contrôle (checkpoints) entourant la ville. Le ministère a fermement rappelé que tout contrevenant sera systématiquement refoulé. De plus, les autorités saoudiennes appellent l’ensemble des citoyens et résidents au strict respect de ces directives. Le communiqué souligne que toute infraction aux règlements en vigueur exposera ses auteurs à des sanctions administratives et judiciaires sévères.

La réservation en ligne des chambres d’hôtels lancée

L’opération de réservation en ligne des chambres d’hôtel à La Mecque pour la saison du Hadj 2026 a été lancée hier, dimanche 12 avril, à midi. Cette procédure concerne les pèlerins inscrits auprès de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), conformément aux annonces faites par l’organisme dans son communiqué publié samedi dernier.

L’opération de réservation en ligne des hébergements à La Mecque concerne actuellement les vols programmés entre le 29 avril et le 10 mai 2026. Les pèlerins peuvent effectuer leurs démarches via le portail officiel « bawabetelhadj.dz » ou l’application mobile « Rakb Alhajij ». L’Office a par ailleurs précisé que les réservations pour les vols ultérieurs seront ouvertes de manière progressive.

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) précise que les pèlerins peuvent accéder à l’application « Rakb Alhajij » en utilisant les mêmes identifiants que ceux de leur compte sur le portail algérien du Hadj. L’Office encourage vivement les futurs pèlerins à suivre régulièrement ses pages officielles et à respecter scrupuleusement l’ensemble des consignes et orientations communiquées.

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