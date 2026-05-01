Hadj 2026 : lancement d’un nouveau service pour accompagner les pèlerins

Le Office national du hadj et de la omra a annoncé, ce mardi, dans un communiqué, le lancement d’une nouvelle plateforme d’assistance baptisée « Nidaa El-Hadj », qui veut dire littéralement « l’appel du pèlerin ».

Ce dispositif s’inscrit dans une démarche visant à améliorer l’accompagnement des pèlerins algériens et de leurs familles durant la période du hadj. Il s’agit d’un centre d’écoute et de traitement des préoccupations, destiné à répondre aux questions et aux demandes d’information des citoyens.

Selon le communiqué, l’objectif principal de ce service est de faciliter l’accomplissement des rites du pèlerinage dans de meilleures conditions, en assurant un suivi et un accompagnement permettant aux pèlerins d’évoluer dans un climat de sérénité et de tranquillité.

Pour bénéficier de ce service, les intéressés peuvent contacter le numéro vert 0780 000 888, ou envoyer leurs demandes par courrier électronique à l’adresse suivante : cellule.hadj@onpo.dz.

Avec cette initiative, l’Office national du hadj et de la omra entend renforcer la qualité de la prise en charge des pèlerins et améliorer la communication avec eux et leurs proches, dans le cadre de l’organisation annuelle du hadj.

Oran : 21 vols programmés pour le Hadj 2026 depuis l’aéroport Ahmed Ben Bella

La saison du Hadj 1447 H / 2026 débute officiellement au départ de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella. Dès ce 1er mai, une importante opération de transport des pèlerins est lancée avec 21 vols programmés vers les Lieux Saints, concernant plus de 7.000 voyageurs issus de plusieurs wilayas de l’Ouest du pays.

Le coup d’envoi de cette opération a été donné dans la soirée du 1er mai à 22h00 avec le départ du premier vol en direction de Médine. À son bord, 251 pèlerins ont pris place pour rejoindre les Lieux Saints.

Selon le directeur général de l’établissement de gestion des aéroports d’Oran, Nadjib Benchenine, ces vols s’étalent du 1er au 20 mai et sont répartis entre différentes compagnies aériennes. Le programme comprend 16 vols opérés par Air Algérie et 5 vols assurés par des compagnies relevant de Saudia Airlines. Les capacités varient entre 251 et 370 pèlerins par vol.

Plus de 7.000 pèlerins concernés

Cette opération de grande ampleur permettra le transport de plus de 7.000 pèlerins, hommes et femmes, provenant de plusieurs wilayas de l’Ouest algérien. L’objectif est d’assurer un départ progressif et organisé vers les Lieux Saints, dans des conditions de sécurité et de confort optimales.

Pour accompagner cette opération, l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella a mis en place un dispositif spécial visant à fluidifier les départs et améliorer l’accueil des pèlerins.

Plusieurs mesures ont été prises, notamment la désignation d’accompagnateurs pour assister les pèlerins, la mise en place de couloirs dédiés aux personnes âgées et à besoins spécifiques, ainsi que le renforcement des guichets d’enregistrement.

Des moyens logistiques supplémentaires ont également été mobilisés, avec des bus assurant le transport des pèlerins entre la salle d’attente et les avions, ainsi qu’une aire de stationnement pouvant accueillir jusqu’à 1.000 véhicules. Un espace réservé aux familles a été aménagé, en plus de la réhabilitation du hall principal, de la salle de prière et des espaces de restauration.

Cette mobilisation vise à garantir un départ organisé et serein pour les pèlerins, dans une période marquée par une forte affluence. L’ensemble du dispositif traduit la volonté d’assurer une prise en charge efficace et digne des futurs pèlerins vers les Lieux Saints.

Avec 21 vols programmés entre le 1er et le 20 mai et un dispositif logistique renforcé, l’aéroport d’Oran se mobilise pleinement pour accompagner le départ de plus de 7.000 pèlerins. Une opération d’envergure qui illustre l’importance de la coordination et de l’organisation pour la saison du Hadj 2026.