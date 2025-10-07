Hadj 2026 : la nouvelle saison de pèlerinage officiellement ouverte, voici où s’inscrire

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a lancé ce mardi la campagne d’inscription pour le tirage au sort du pèlerinage à La Mecque pour la saison 1447 H / 2026.

Les inscriptions débuteront le mercredi 8 octobre 2025 et se poursuivront jusqu’au jeudi 6 novembre 2025, selon un communiqué officiel du ministère.

Cette opération marque le coup d’envoi des préparatifs pour la nouvelle saison du Hadj, un événement religieux majeur attendu chaque année par des milliers de fidèles à travers le pays.

Deux moyens d’inscription disponibles

Afin de faciliter la participation du plus grand nombre, le ministère a prévu deux options pour s’inscrire.

La première se fait en ligne, via le site officiel du ministère accessible 24h/24 et 7j/7. Cette option est réservée aux citoyens disposant d’un passeport biométrique.

La seconde possibilité concerne ceux qui n’ont pas encore de passeport biométrique. Ils pourront s’inscrire dans leur commune de résidence, en remplissant les formulaires disponibles dans les bureaux dédiés, durant les horaires de travail officiels.

Le ministère insiste sur la nécessité de fournir des informations exactes et vérifiées, toute erreur ou fausse déclaration pouvant entraîner l’exclusion du tirage.

Conditions strictes de participation

Pour participer à la lotterie du Hadj 2026, plusieurs conditions doivent être remplies. Le candidat doit être de nationalité algérienne, avoir au moins 19 ans au moment de l’inscription et ne pas être inscrit dans plusieurs communes.

Le ministère rappelle aussi qu’il est interdit de se réinscrire pour ceux ayant déjà accompli le pèlerinage au cours des sept dernières années, soit depuis 2019.

Une exception est toutefois prévue pour le mahram (accompagnateur légal) d’une femme qui n’a pas effectué le Hadj pendant cette période.

Les femmes âgées de moins de 45 ans doivent obligatoirement être accompagnées d’un mahram, tandis que celles de plus de 45 ans peuvent s’inscrire seules ou avec un accompagnateur.

Les inscriptions peuvent se faire individuellement, à deux ou à trois, selon les cas, avec un reçu commun pour les groupes inscrits ensemble.

Sanctions en cas de fraude

Le ministère met en garde contre les doubles inscriptions, en précisant que toute tentative de s’enregistrer à la fois en ligne et en mairie entraînera l’annulation automatique de l’inscription électronique.

Les candidats sans passeport biométrique devront s’engager à en obtenir un dans un délai de 30 jours s’ils sont tirés au sort, faute de quoi ils seront supprimés de la liste des bénéficiaires.

Enfin, le communiqué conclut en avertissant que toute falsification ou fausse déclaration exposera son auteur à des sanctions prévues par la loi, appelant ainsi les candidats à respecter scrupuleusement les règles fixées pour ce pilier majeur de l’islam.