Hadj 2026 : la liste complète des vaccins exigés pour les pèlerins algériens dévoilée

À l’approche de la saison du Hajj 2026, le ministère de la Santé a rendu publique la liste détaillée des vaccins que devront recevoir les pèlerins algériens sélectionnés. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des préparatifs sanitaires exigés par les autorités saoudiennes, afin de garantir la sécurité et la protection des millions de fidèles attendus chaque année dans les Lieux saints.

Dans une circulaire n°1-3 datée du 20 novembre, adressée aux walis, aux directeurs des établissements de santé, à l’Institut national de santé publique, à l’Institut Pasteur ainsi qu’aux directions de santé des wilayas, le ministère décrit clairement les types de vaccins à administrer. Il rappelle que la vaccination doit impérativement être complétée dix jours avant le départ vers l’Arabie saoudite, sans exception.

Vaccination des pèlerins : le ministère de la Santé précise les obligations pour le Hadj 2026

Le ministère distingue deux catégories : les vaccins obligatoires et les vaccins fortement recommandés. Le principal vaccin imposé par les autorités sanitaires est celui contre les méningites : le vaccin quadrivalent ACWY135.

Il doit être administré en une seule dose pour les personnes qui ne l’ont jamais reçu. Le document précise aussi que les pèlerins ayant été vaccinés au cours des cinq dernières années n’ont pas besoin de répéter la dose, la protection étant toujours valable. En revanche, ceux dont la dernière injection remonte à plus de cinq ans doivent recevoir un rappel.

En plus de cette exigence, le ministère recommande fortement une série d’autres vaccinations afin de renforcer la protection des pèlerins, souvent exposés à des foules importantes et à divers risques sanitaires.

Parmi ces vaccins figurent une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), une dose de vaccin contre la grippe saisonnière conformément à l’instruction n°31 du 5 octobre 2025, et une dose du vaccin contre la diphtérie et le tétanos (dT). Le ministère précise qu’il est possible d’administrer plusieurs vaccins le même jour, à condition de les injecter dans des sites corporels distincts.

Méningite, grippe, polio… les vaccins à faire absolument

Les autorités sanitaires appellent à une application stricte de cette circulaire et invitent les pèlerins à se rapprocher des établissements de santé ou des directions de santé de leurs wilayas afin de s’informer et de planifier leurs rendez-vous de vaccination. Le respect de ces consignes est présenté comme une condition essentielle pour garantir un pèlerinage sûr et serein.

Parallèlement, l’Office national du Hadj et de la Omra a mis en garde les citoyens contre la diffusion de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant les dates, les coûts ou l’organisation du Hadj. L’Office rappelle que toute donnée fiable doit impérativement provenir de ses canaux officiels et que la propagation d’informations trompeuses expose leurs auteurs à des poursuites.

Avec ces mesures, les autorités entendent assurer un cadre sanitaire rigoureux et une information fiable pour les futurs pèlerins, dans l’intérêt de leur santé et de la bonne organisation du Hajj 2026.