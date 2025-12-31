Hadj 2026 : ces 9 problèmes de santé peuvent vous priver de pèlerinage (ONPO)

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a annoncé, mercredi soir, une nouvelle mesure sanitaire concernant les citoyens algériens retenus au tirage au sort pour l’accomplissement du Hadj de cette saison. Dans un communiqué officiel, l’Office a indiqué que tous les pèlerins concernés sont tenus d’effectuer une déclaration médicale obligatoire auprès de la commission de contrôle sanitaire compétente, attestant de leur aptitude physique à accomplir les rites du pèlerinage.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des exigences sanitaires fixées par le ministère saoudien du Hadj et de la Omra pour la saison en cours. Selon l’ONPO, l’objectif principal est de garantir aux pèlerins des conditions optimales de sécurité et de santé, tout en assurant le bon déroulement des rites dans un contexte marqué par une vigilance accrue en matière de santé publique.

Un contrôle conforme aux normes sanitaires saoudiennes

La déclaration médicale exigée vise ainsi à confirmer que le futur pèlerin ne souffre pas de certaines pathologies jugées incompatibles avec les efforts physiques importants exigés durant le Hadj. L’Office a précisé que cette procédure est appliquée afin de prévenir tout risque sanitaire pouvant mettre en danger la vie du pèlerin ou perturber l’organisation générale du pèlerinage.

Parmi les problèmes de santé concernés figurent :

l’insuffisance rénale nécessitant une dialyse,

l’insuffisance cardiaque à un stade avancé,

les maladies pulmonaires chroniques nécessitant un apport en oxygène.

la cirrhose avancée du foie,

les maladies neurologiques ou psychiatriques graves,

la sénilité accompagnée de démence,

la grossesse à un stade avancé ou considérée à haut risque.

La liste inclut aussi les maladies infectieuses actives, de même que les cancers évolutifs ou les cas nécessitant des traitements lourds pouvant affaiblir considérablement l’organisme.

Une responsabilité individuelle clairement engagée

L’ONPO a insisté sur le caractère strictement obligatoire de cette déclaration sanitaire. Le communiqué précise que toute omission ou fausse déclaration concernant l’un des problèmes de santé mentionnés engage la responsabilité personnelle du pèlerin. Une telle infraction peut entraîner son exclusion définitive de l’accomplissement du Hadj, même après l’achèvement des procédures administratives.

Dans le même contexte, l’Office national du Hadj et de la Omra a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour offrir les meilleures conditions de prise en charge aux hadjis algériens. Cela concerne aussi bien l’encadrement administratif que l’accompagnement sanitaire avant et durant le séjour en Arabie saoudite.

À travers cette mesure, les autorités entendent concilier le respect des obligations religieuses avec les impératifs de santé publique, dans l’intérêt des pèlerins et du bon déroulement du Hadj.