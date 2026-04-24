Hadj 2026 : Air Algérie dévoile les consignes essentielles pour les pèlerins

À l’approche de la saison du Hadj, Air Algérie a publié une vidéo de sensibilisation destinée aux futurs pèlerins, les guidant pas à pas dans les démarches à effectuer avant et lors de leur arrivée à l’aéroport.

À quelques semaines du départ vers La Mecque, la compagnie nationale Air Algérie a mis en ligne une vidéo d’information à l’attention des pèlerins algériens. Un geste d’accompagnement qui témoigne de la volonté de la compagnie d’assurer un départ serein et bien organisé pour les hadjis.

Dès leur arrivée à l’aéroport, les pèlerins seront pris en charge par des agents d’Air Algérie, chargés de les orienter et de les accompagner tout au long des procédures administratives et d’embarquement. La compagnie insiste sur le fait que chaque hadji sera guidé étape par étape.

Quels sont les documents indispensables ?

Avant de rejoindre l’aéroport, Air Algérie rappelle que les pèlerins doivent impérativement se munir des documents suivants :

Le passeport, dont la validité doit dépasser six mois

Le billet d’avion accompagné du visa

Le carnet de Hadj

Le carnet de santé avec toutes les vaccinations obligatoires

Le reçu bancaire original

Il est également fortement conseillé de réaliser des photocopies de l’ensemble de ces documents originaux, à conserver séparément en cas d’imprévu.

Ainsi, la compagnie insiste sur un point crucial : chaque pèlerin doit se présenter à l’aéroport cinq heures avant l’heure de départ prévue, afin de disposer du temps nécessaire pour accomplir toutes les formalités dans de bonnes conditions.

Concernant les bagages, Air Algérie fixe donc les limites suivantes :

2 valises en soute , d’un poids maximum de 23 kg chacune

, d’un poids maximum de 1 bagage cabine ne dépassant pas 10 kg

Les pèlerins sont invités à placer dans leur bagage à main les médicaments et les documents officiels. À noter que les liquides sont strictement interdits en cabine. La vidéo se conclut alors sur un message chaleureux de la part de la compagnie nationale, qui souhaite à l’ensemble des hadjis algériens un pèlerinage béni.

Hadj 2026 : Air Algérie dévoile son programme et fixe le premier départ

La compagnie nationale lève le voile sur un dispositif ambitieux : 176 vols, 12 aéroports mobilisés et plus de 41 000 pèlerins à transporter vers les Lieux Saints.

À quelques jours du coup d’envoi de la saison du Hadj 1447/2026, Air Algérie a officiellement présenté son programme de transport des pèlerins algériens. Dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril 2026, la compagnie aérienne nationale confirme que le premier vol décollera le 29 avril 2026, marquant ainsi le début d’une opération d’envergure nationale.

Pour assurer le bon déroulement de cette saison, Air Algérie annonce donc la mobilisation de 12 aéroports à travers le territoire national, afin de faciliter le départ des pèlerins depuis différentes wilayas du pays.

En collaboration avec les compagnies Saudia Airlines et Flynas, la compagnie nationale prévoit d’opérer 176 vols au total, pour le transport de quelque 41 300 pèlerins algériens. Air Algérie assurera à elle seule 88 vols, soit exactement la moitié de ce programme conjoint.

Le programme de vols retour est, quant à lui, prévu à partir du 1er juin 2026.

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Air Algérie : une coordination étroite avec l’ONPO

La compagnie indique avoir finalisé, en étroite coopération avec l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), l’ensemble des dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires. Air Algérie assure que toutes les normes internationales seront respectées pour garantir le bon déroulement de cet événement religieux majeur.

Cet engagement reflète la volonté des autorités algériennes de placer les pèlerins au cœur des priorités, en leur offrant les meilleures conditions de voyage possibles.

Pour faciliter la communication avec les hadjis tout au long de leur voyage, Air Algérie a alors mis en place un numéro vert dédié, joignable en Arabie Saoudite au +966 800 8500 585, et ce 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Ce service permettra aux pèlerins d’obtenir en temps réel toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin, depuis leur départ jusqu’à leur retour en Algérie.