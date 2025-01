Hadj 2025 : voici la date du premier vol algérien vers la Mecque

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Dr. Youcef Belmehdi, a révélé que les premiers vols transportant les pèlerins vers les lieux saints de l’Arabie saoudite pour le Hadj 2025 (1446H) décolleront dès la fin du mois d’avril prochain.

En effet, cette annonce intervient après une série de négociations et de signatures d’accords. Visant à garantir des services optimaux aux milliers de fidèles algériens. Qui accompliront ce cinquième pilier de l’islam.

De plus, lors de son passage sur les ondes de la radio du Coran algérienne, en marge de sa visite officielle en Arabie saoudite. Le ministre a souligné les efforts déployés pour assurer un pèlerinage fluide et sécurisé.

Pèlerinage 2025 : l’Algérie signe un accord santé clé avec l’Arabie saoudite

De plus, le directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra, Tahar Braïk, a signé un accord de partenariat avec le Dr. Hussein Charif, directeur exécutif de l’hôpital saoudo-allemand de La Mecque.

Hadj 2025 : prise en charge médicale et sensibilisation pour un pèlerinage sécurisé

En effet, cet accord vise à superviser et à améliorer les services de santé offerts aux pèlerins algériens. Il s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Hadj 2025. Où près de 30 000 Algériens sont attendus à la Mecque. Voici les points clés de l’accord de santé signé récemment :

Prise en charge médicale : les pèlerins bénéficieront d’un suivi médical de qualité, avec un accès facilité aux soins d’urgence ;

: les pèlerins bénéficieront d’un suivi médical de qualité, avec un accès facilité aux soins d’urgence ; Coordination renforcée : l’hôpital saoudo-allemand travaillera en étroite collaboration avec les équipes médicales algériennes sur place ;

: l’hôpital saoudo-allemand travaillera en étroite collaboration avec les équipes médicales algériennes sur place ; Prévention et sensibilisation : l’accord a prévu des campagnes d’information, qui permettront de sensibiliser les pèlerins aux bonnes pratiques sanitaires ;

Par ailleurs, le 14 janvier 2025, le ministère a indiqué, à travers un communiqué officie, que : « Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfiq Al-Rabiah, ont signé, à Djeddah, une convention pour l’organisation de la saison du hadj 1446/2025, en présence du Consul général de l’Algérie à Djeddah, M. Mohamed Alem, du Directeur général de l’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) et de cadres de l’Office ».