Hadj 2025 : tolérance zéro en Arabie saoudite, des sanctions sévères annoncées

À partir de ce mercredi 4 juin, l’Arabie saoudite s’apprête à accueillir environ 1.4 million de fidèles pour la nouvelle saison du Hadj, le grand pèlerinage à la Mecque. Cet événement, qui se déroulera sur cinq jours, est l’un des plus importants rassemblements religieux au monde.

Cette année, le Royaume a annoncé des mesures strictes pour contrer les pratiques frauduleuses et les dépassements de séjour durant la période du hadj. Les autorités saoudiennes intensifient leurs efforts pour garantir que le pèlerinage se déroule dans le respect des règles établies et pour assurer le bien-être et la sécurité de tous les pèlerins.

Le message est clair : pas de Hadj sans permis. Les autorités saoudiennes martèlent cette consigne via les médias et les réseaux sociaux. L’importance de cette règle a été tragiquement mise en lumière l’année dernière. Sur les 1 300 décès annoncés, 83% concernaient des pèlerins sans permis officiels.

Sans le précieux laissez-passer, ces pèlerins n’ont pas pu accéder aux zones climatisées et aux infrastructures de soutien vitales, ce qui a directement contribué à ces pertes humaines.

Tolérance zéro pour les sans permis du Hadj et les fraudeurs en Arabie saoudite

Depuis plusieurs semaines, le pays multiplie les mises en garde pour les futurs pèlerins, les appelant à accomplir ce rituel en respectant les mesures déjà établies. D’ailleurs, le ministère saoudien de l’Intérieur revient dans un nouveau communiqué pour annoncer de nouvelles sanctions pour les fraudeurs.

En effet, les pèlerins qui ne respectent pas l’obligation d’obtenir un permis du Hadj seront sanctionnés par l’expulsion et l’interdiction d’entrer dans le pays pendant dix ans. Le ministère a, d’ailleurs, souligné que l’obtention du permis du Hadj est une condition essentielle pour accomplir le pèlerinage.

Dans son communiqué, publié mardi 3 juin, le ministère saoudien de l’Intérieur a appelé chaque personne au respect de la réglementation en vigueur et des instructions du Hadj, qui visent à assurer la sécurité des pèlerins.

Le début du Hadj placé sous haute surveillance

En plus de pèlerins clandestins, les coups de chaleur représentent une préoccupation majeure pour les organisateurs du Hadj. Bien que la température actuelle avoisine les 40°C, une mobilisation record de plus de 50 000 soignants est en place.

Cette année, la technologie sera aussi au rendez-vous : des drones achemineront directement des médicaments au-dessus de la foule, tandis que l’intelligence artificielle sera utilisée pour la gestion en temps réel des flux de pèlerins.

La gestion des foules lors de ce grand rassemblement a toujours été un défi pour l’Arabie saoudite, avec des conséquences parfois tragiques. En 2015, par exemple, une bousculade a entraîné la mort de près de 2 300 personnes.

