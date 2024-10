Hadj 2025 : Tassili Airlines s’associe à Air Algérie pour assurer le transport des pèlerins

Les préparatifs pour la nouvelle saison du pèlerinage se poursuivent en Algérie. Une nouveauté s’annonce déjà sur la table de ces préparatifs, Tassili Airlines qui partagera la desserte des vols vers les terres saintes avec Air Algérie.

Le ministre des Transports, en l’occurrence Mohamed Elhabib Zehana, a présidé, en ce jeudi 10 octobre, une réunion au niveau de son département, en vue des préparatifs pour la prochaine saison du Hadj.

À LIRE AUSSI : Hiver 2024/2025 : Air Algérie ajoute une nouvelle destination à son programme

Impliquer Tassili Airlines pour alléger la pression sur Air Algérie

Lors de cette réunion, le ministre des Transports a souligné l’importance d’alléger la pression sur la première compagnie aérienne, Air Algérie, en impliquant Tassili Airlines dans le programme des vols déployés pour le transport des futurs pèlerins vers les terres saintes.

Par ailleurs, selon le communiqué du ministère des Transports, la réunion a été organisée en présence de plusieurs cadres du ministère et représentants des deux compagnies aériennes nationales, du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, et du ministère du Wakf et des affaires religieuses.

Le ministère a, aussi, évoqué la nécessité de numériser les procédures d’enregistrement et de réduire les délais de traitement des passagers sur les vols en partance vers l’Arabie saoudite. La numérisation de ces procédures permettra de réduire les délais d’attente de ces passagers au niveau des aéroports et un traitement plus rapide de leurs bagages.

Tassili Airlines opère des vols Omra vers Médine

La mise en place de dispositions nécessaires au niveau des aéroports d’accueil a été, aussi, abordée lors de cette réunion. Et ce, pour offrir les meilleures conditions de voyage à ces pèlerins. Par ailleurs, le ministre a donné ses instructions pour accueillir le quota de 41 300 hadjis pour cette saison.

Pour rappel, la filiale du groupe Sonatrach assure déjà la desserte de plusieurs vols vers Médine, notamment dans le cadre de son programme de vols de la Omra. D’ailleurs, sur son site de réservation, Tassili Airlines propose ses billets de voyage vers les terres saintes à des prix attractifs, comprenant le transport d’un bagage à main de 10 kg en cabine et jusqu’à 30 kg de bagages en soute.

À LIRE AUSSI : Vols au départ de la France : les prix des billets d’avion risquent d’augmenter pour cette raison