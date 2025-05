Hadj 2025 : premier vol de pèlerins algériens prévu cette semaine

Les préparatifs pour la saison du Hadj 1446H/2025 s’intensifient. Le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a annoncé que le premier vol à destination des lieux saints est programmé pour le 10 mai, avec un dispositif logistique mobilisant 12 aéroports à travers le pays.

Lors d’une rencontre d’orientation destinée aux membres de la délégation algérienne pour le Hadj, le ministre a précisé que le départ de la mission officielle aura lieu dès ce dimanche. Il a appelé à une coordination renforcée entre les membres de la délégation pour garantir aux pèlerins un accompagnement de qualité. Ces efforts s’inscrivent dans les orientations du président de la République, visant à offrir les meilleures conditions possibles aux pèlerins algériens.

Un accompagnement renforcé pour un Hadj sans encombre

De son côté, le directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra a détaillé les différentes mesures prises en amont de cette saison, notamment sur les plans logistique, sanitaire et organisationnel. Il a exhorté les membres de la délégation à faire preuve de discipline et d’esprit collectif.

Dans le même sens, le chef de la délégation consulaire a souligné l’engagement du ministère des Affaires étrangères à assurer un encadrement rigoureux, depuis l’accueil des pèlerins en Arabie saoudite jusqu’à leur retour en Algérie. Cette coordination interinstitutionnelle vise à garantir un pèlerinage fluide et serein pour les 36 000 fidèles attendus cette année.

Le Hadj sans autorisation sévèrement sanctionné en Arabie saoudite

Le ministère de l’Intérieur saoudien a annoncé l’application d’une amende pouvant atteindre 20 000 riyals (environ 4 900 euros) à toute personne surprise en train d’accomplir ou de tenter d’accomplir le hadj sans autorisation officielle. Cette mesure vise à renforcer l’organisation du pèlerinage dans un cadre sécurisé et réglementé.

L’interdiction concerne toute personne ne disposant pas d’un permis officiel, y compris les détenteurs de visas de visite ou ceux tentant d’accéder illégalement aux zones sacrées. Le périmètre interdit comprend notamment La Mecque, les lieux saints, la gare du train Haramain à Al-Rusaifa, ainsi que tous les points de contrôle et centres de tri.

Les contrevenants risquent non seulement une lourde amende, mais également l’expulsion immédiate du Royaume et une interdiction d’entrée de dix ans, qu’ils soient résidents ou en situation irrégulière.

Dans le même élan, le ministère du Hadj et de la Omra a rappelé que seul un visa spécifique délivré par les autorités saoudiennes permet de participer au pèlerinage. Il a mis en garde contre les canaux non officiels, qui exposent les fidèles à des risques juridiques et logistiques importants.

Le visa Hadj peut être obtenu via des agences agréées dans plus de 80 pays ou par la plateforme numérique “Nusuk Hadj”, accessible aux citoyens de 126 États. Ces mesures visent à assurer la sécurité des pèlerins, éviter les fraudes et garantir une meilleure gestion des foules dans les lieux saints.