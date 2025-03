Hadj 2025 : Ouverture des réservations en ligne pour les vols

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a officiellement annoncé l’ouverture des réservations pour les vols à destination des lieux saints en Arabie saoudite, marquant ainsi une nouvelle étape dans les préparatifs du pèlerinage 2025 (1446H). Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une coordination étroite entre les autorités algériennes et Air Algérie afin d’assurer un transport fluide et organisé des pèlerins.

Dans un communiqué publié récemment, l’ONPO a informé les futurs pèlerins de la mise en place d’un système de réservation accessible via la plateforme numérique officielle « La Porte algérienne du Hadj » soit « bawabetelhadj » ainsi que l’application mobile « Rkab Al Hujjaj ». Ces outils numériques visent à moderniser et simplifier le processus d’inscription en offrant un accès rapide aux informations essentielles, notamment les dates et horaires des vols ainsi que les aéroports de départ.

Le communiqué précise que toutes les informations concernant les réservations sont consultables sur le site officiel de l’ONPO : bawabetelhadj.dz. De plus, l’Office national du Hadj et de la Omra s’engage à actualiser régulièrement le programme des vols afin d’adapter l’organisation aux besoins des pèlerins et aux éventuelles modifications logistiques.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de digitalisation des services liés au pèlerinage, un processus qui a été renforcé ces dernières années afin de réduire les contraintes administratives et de fluidifier les démarches pour les candidats au Hadj.

Air Algérie dévoile son programme de vols pour le Hadj 2025

Alors que les préparatifs du Hadj battent leur plein, Air Algérie a révélé son programme de transport pour la saison 2025, détaillant les premières dates de départ ainsi que la répartition des vols à travers le territoire national.

Intervenant sur les ondes de Radio Coran, Bounab Nihad, coordinatrice nationale du Hadj 2025 au sein de la compagnie aérienne nationale, a annoncé que le premier vol en direction de l’Arabie saoudite est programmé pour le 10 mai 2025. Cette date marque ainsi le début du transfert progressif des pèlerins algériens vers les aéroports de Jeddah et de Médine.

Au total, 76 vols sont prévus pour assurer le transport des fidèles. Ces vols seront répartis entre 12 aéroports algériens, couvrant ainsi l’ensemble du territoire national :

L’aéroport international d’Alger Houari Boumediene : Pour les pèlerins des wilayas d’Alger, Chlef, Médéa, Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Bouira, Blida, Aïn Defla, M’Sila, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj.

L’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine : Concernant les wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda.

L’aéroport Hadj Bey Akhamok de Tamanrasset : Pour les pèlerins de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

L’aéroport Moufdi Zakaria de Ghardaïa : Dédié aux pèlerins de Ghardaïa et El Meniaa.

L’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran : Point de départ pour les fidèles des wilayas de Mascara, Oran, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda.

L’aéroport Rabah Bitat d’Annaba : Accueillant les pèlerins de Guelma, Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa.

L’aéroport Mostefa Ben Boulaïd de Batna : Destiné aux pèlerins de Khenchela, Batna, Biskra et Ouled Djellal.

L’aéroport Sidi Mahdi de Ouargla : Concernant les wilayas de Touggourt, El Oued, El Meghaier, Ouargla, Illizi et Djanet.

Cette répartition stratégique permet d’optimiser le déplacement des pèlerins en limitant les trajets internes et en facilitant leur prise en charge.

Une prise en charge renforcée pour les pèlerins

Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les pèlerins résidant dans des zones éloignées des aéroports desservant les vols du Hadj bénéficieront d’un transport terrestre gratuit afin de faciliter leur acheminement jusqu’à leur point de départ. Cette mesure vise à réduire les coûts pour les fidèles et à garantir un accès équitable aux facilités de voyage, indépendamment de la localisation géographique des pèlerins.

L’ONPO et Air Algérie ont par ailleurs rappelé que les pèlerins devront respecter un calendrier précis pour la finalisation des formalités administratives, incluant l’obtention du visa, les certificats médicaux obligatoires et les consignes sanitaires en vigueur.

Avec ces préparatifs bien avancés, l’Algérie confirme son engagement à assurer une organisation optimale du pèlerinage, en mettant en place un dispositif logistique robuste et une assistance renforcée pour les pèlerins.

En attendant le lancement des premiers vols, les candidats au Hadj sont invités à suivre régulièrement les mises à jour publiées par l’ONPO et Air Algérie afin de s’informer sur d’éventuelles modifications du programme de transport.