Hadj 2025 : Ouverture des réservations électroniques des chambres d’hôtels à La Mecque

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé ce samedi l’ouverture officielle du service de réservation électronique des chambres dans les hôtels de La Mecque, à destination des pèlerins algériens.

Dans un communiqué publié ce 26 avril 2025, le bureau national du Hadj et de la Omra informe l’ensemble des pèlerins inscrits auprès de ses services que l’opération de réservation en ligne débute aujourd’hui à midi (12h00).

Cette étape concerne alors les autorités qui ont programmé les départs des pèlerins entre le 10 et le 15 mai 2025, période marquant le début des premiers convois vers les Lieux Saints.

Une réservation simple via la plateforme dédiée

Les réservations s’effectuent via la plateforme algérienne du Hadj, ainsi que par le biais de l’application mobile officielle « bawabetelhadj » disponible en cliquant ici, et l’application « Rakb Alhajij » développées pour faciliter les procédures d’organisation et d’accompagnement des pèlerins algériens.

Le communiqué souligne l’importance de cette démarche dans l’organisation logistique du séjour des fidèles à La Mecque, notamment en ce qui concerne la répartition des chambres, la proximité des lieux de culte et la coordination avec les guides.

Une numérisation croissante du processus du Hadj

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de digitalisation des services liés au Hadj, entamée depuis plusieurs années par les autorités algériennes. Objectif : garantir transparence, efficacité et équité dans la gestion des flux de pèlerins.

Les autorités appellent donc l’ensemble des futurs pèlerins à respecter scrupuleusement les délais et à utiliser exclusivement les plateformes officielles pour toute démarche relative au séjour à La Mecque.

Une stratégie numérique bien ancrée

Cette ouverture du service de réservation en ligne s’inscrit dans une dynamique de transformation numérique amorcée depuis plusieurs mois par les autorités algériennes.

Le mois dernier, lors d’une journée d’étude organisée à Alger, l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) avait réuni des représentants du secteur du tourisme, du transport et des agences de voyages agréées pour évaluer les progrès technologiques dans l’organisation du Hajj 2025.

À cette occasion, le Directeur général de l’ONPO, Tahar Braik, avait souligné les efforts engagés pour offrir aux pèlerins un encadrement moderne, fluide et sécurisé, en phase avec les standards internationaux. Il avait également mis en lumière l’obtention d’une certification en cybersécurité, délivrée par le Centre d’information du Hajj et de la Omra du ministère saoudien, comme gage de la qualité des services numériques mis en place.

Par ailleurs, l’ONPO avait alerté contre les agences fictives escroquant les fidèles : 12 sont actuellement poursuivies, et 4 autres ont été radiées. Dans leurs recommandations, les participants à cette rencontre avaient appelé à renforcer les campagnes de sensibilisation et à améliorer la communication entre les agences agréées et l’office.