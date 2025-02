Hadj 2025 : l’ONPO met en garde les futurs pèlerins

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a appelé ce lundi dans un nouveau communiqué, les futurs pèlerins algériens à recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles et fiables, en ce qui concerne les procédures relatives au Hadj.

L’ONPO a publié un nouveau communiqué, en ce lundi 10 février 2025, dans lequel l’Office national du Hadj s’adresse aux citoyens algériens concernés par la nouvelle saison du pèlerinage.

Hadj 2025 : annonce importante à l’adresse des pèlerins algériens

En effet, l’Office nationale du pèlerinage et de la Omra invite les futurs pèlerins algériens à recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles et fiables. Notamment au sujet des procédures et des instructions relatives au pèlerinage, et ce, via le site officiel de l’ONPO et des pages certifiées sur les réseaux sociaux.

« Il est indispensable pour les futurs pèlerins de recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles et fiables, notamment en ce qui concerne les procédures et les instructions relatives au Hadj, et ce, à travers le site officiel de l’Office www.onpo.dz et ses pages certifiées sur les réseaux sociaux« , lit-on sur le communiqué en question.

Dans ce sillage, l’Office a mis en garde contre les faux sites et les pages non officielles relayant des informations fausses susceptibles de perturber les Hadjis, ou encore de retarder les dispositions relatives à leurs voyages, en les appelant à faire preuve de plus de vigilance.

L’ONPO et Air Algérie s’associent pour une nouvelle saison du Hadj réussie

Une convention de partenariat historique a été signée, jeudi dernier, entre l’Office National du Hadj et de la Omra et Air Algérie, marquant un tournant dans l’organisation du Hadj 2025. Cette collaboration inédite vise à optimiser significativement les services proposés aux pèlerins algériens.

Tahar Braik, directeur général de l’Office du Hadj, souligne que cette convention permettra une simplification des démarches administratives et une amélioration de l’expérience globale des pèlerins. De son côté, Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie, met en avant l’importance de l’accès à la base de données de l’Office du Hadj pour une meilleure gestion des réservations.

La convention a pour objectif d’optimiser de la programmation des vols, de simplifier les procédures d’achat des billets et de proposer une meilleure coordination entre les deux institutions. Par ailleurs, cette initiative conjointe témoigne d’une volonté forte d’améliorer la qualité des services offerts aux pèlerins algériens pour le Hadj 2025, en mettant l’accent sur l’efficacité et la simplicité des procédures.

Pour rappel, Tassili Airlines, la seconde compagnie aérienne nationale a précédemment annoncé qu’elle proposera, cette année, un programme de vols spécial pour le transport des pèlerins.

