Hadj 2025 : L’ONPO lance l’opération de paiement des frais

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé l’ouverture du paiement des frais du Hadj pour la saison 1446h/2025. L’opération, qui a débuté ce dimanche, se poursuivra jusqu’au 28 février 2025.

Le coût total du pèlerinage a été fixé à 840.000 DA, incluant les frais de séjour et le billet d’avion.

Les citoyens concernés, ayant obtenu leur certificat de succès, leur carnet de santé ainsi que leur certificat de bonne santé, doivent s’acquitter de ces frais auprès des succursales de la Banque d’Algérie dans leurs wilayas respectives.

Le paiement se divise en deux parties :

670.000 DA pour les frais des services du pèlerinage

170.000 DA pour le billet d’avion

Les pèlerins recevront deux reçus distincts après le paiement.

Les conditions requises pour le pèlerinage

L’ONPO rappelle que pour être éligibles, les futurs pèlerins doivent remplir certaines conditions administratives :

Un passeport biométrique valide au moins jusqu’au 4 juin 2025

Une attestation de succès délivrée par les services communaux

Un certificat de bonne santé émis par la commission médicale de leur wilaya

Un processus organisé et encadré

Le coup d’envoi officiel de cette opération a été donné depuis le siège de la Banque d’Algérie à Alger. Cette étape s’inscrit dans la volonté des autorités de garantir un accompagnement rigoureux et structuré aux futurs pèlerins.

L’ONPO invite les citoyens concernés à respecter les délais de paiement et à s’assurer que leurs documents sont en règle pour éviter tout contretemps.

Prise en charge médicale et sensibilisation pour un pèlerinage sécurisé

Dans le cadre des préparatifs du Hadj 2025, l’Algérie et l’Arabie saoudite ont signé un accord afin de garantir un accompagnement médical optimal aux 30 000 pèlerins algériens attendus à La Mecque.

Cet accord vise à améliorer les services de santé et à renforcer la prévention durant le pèlerinage.

Un suivi médical renforcé

Les pèlerins bénéficieront d’une prise en charge médicale complète, incluant des soins d’urgence et un suivi sanitaire tout au long de leur séjour.

L’hôpital saoudo-allemand collaborera étroitement avec les équipes médicales algériennes pour assurer un encadrement efficace et réactif face aux besoins des pèlerins.

Sensibilisation aux bonnes pratiques sanitaires

En complément des soins médicaux, il y aura des campagnes de sensibilisation pour informer les pèlerins sur les mesures préventives à adopter afin d’éviter les risques sanitaires.

Des conseils sur l’hygiène, la gestion des fortes chaleurs et la prévention des maladies courantes seront prodigués avant et pendant le pèlerinage.

Une coopération bilatérale pour un Hadj sécurisé

Le 14 janvier 2025, le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et son homologue saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfiq Al-Rabiah, ont signé une convention à Djeddah.

Cette convention, conclue en présence du Consul général d’Algérie à Djeddah et de cadres de l’ONPO, encadre l’ensemble des préparatifs de la saison du Hadj 1446/2025 et vise à garantir une organisation fluide et sécurisée pour les pèlerins algériens.