Hadj 2025 : L’ONPO fait un rappel important

Le paysage du pèlerinage en Algérie se prépare pour l’année 2025 avec des mesures concrètes émanant de l’Office national du Pèlerinage et de l’Omra (ONPO) et du ministère concerné. Alors que de nombreux citoyens envisagent d’accomplir ces rites sacrés, plusieurs informations essentielles ont été communiquées concernant les exigences sanitaires pour l’Omra, les modalités pratiques pour le Hadj et le coût global ainsi que les documents à fournir.

L’ONPOh a récemment informé l’ensemble des citoyens souhaitant effectuer la Omra que, conformément à la circulaire émise par l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne, l’entrée sur le territoire saoudien n’est pas interdite aux personnes non vaccinées contre la méningite.

Toutefois, il est vivement recommandé de recevoir les vaccins préconisés par le ministère de la Santé, notamment ceux contre la grippe saisonnière et la méningite. Cette recommandation s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention des maladies potentielles pendant le séjour en Arabie saoudite, assurant ainsi aux pèlerins une protection renforcée lors de leur voyage sacré.

Modalités pratiques et financières pour le Hadj 2025

LONPO a dévoilé les modalités pratiques et financières pour les futurs pèlerins du Hadj 2025. Selon le dispositif annoncé, le coût total du pèlerinage est fixé à 840 000 DA, ce montant incluant notamment le billet d’avion aller-retour.

Ce coût se décompose en deux volets : 670 000 DA sont alloués aux services liés au pèlerinage (hébergement, transport sur place, logistique), tandis que 170 000 DA correspondent au billet d’avion. Afin de faciliter le paiement de ces frais, les autorités ont fixé une période de règlement du 2 au 28 février 2025, qui devra être effectuée dans les agences de la Banque d’Algérie de chaque wilaya.

L’ONPO insiste sur l’importance de respecter le calendrier établi, ainsi que de fournir l’ensemble des pièces justificatives pour permettre la validation du dossier de chaque candidat.

Quels sont les documents obligatoires et les démarches pour le paiement ?

Pour procéder au règlement des frais du pèlerinage et obtenir les reçus de paiement des services et du billet d’avion, les candidats doivent impérativement se présenter avec plusieurs documents essentiels. Parmi ces pièces, il est requis de fournir un passeport biométrique valide pour au moins six mois à compter du 4 juin 2025.

De plus, les futurs pèlerins doivent présenter un certificat de réussite délivré par les services municipaux attestant de leur inscription au pèlerinage pour l’année 1446H/2025. Enfin, un certificat médical, délivré par la commission médicale de la wilaya, attestant de l’aptitude physique à effectuer le pèlerinage, est également indispensable.

Ces documents sont essentiels pour assurer le bon déroulement des démarches administratives et pour que les candidats puissent bénéficier des prestations prévues.

L’ONPO et les autorités responsables rappellent aux intéressés l’importance de se conformer à ces exigences afin de garantir une gestion transparente et efficace des inscriptions et paiements, tout en facilitant l’accès à ce rite sacré pour l’ensemble des citoyens.

En somme, ces mesures, qu’il s’agisse des recommandations sanitaires pour l’Omra, des modalités financières pour le Hadj ou des documents requis, témoignent de la volonté des autorités algériennes de moderniser et de sécuriser le processus d’inscription aux pèlerinages. Ce dispositif ambitieux devrait permettre de mieux servir les futurs pèlerins et de préparer sereinement l’année 2025.