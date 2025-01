Hadj 2025 : l’ONPO annonce le prix et les documents obligatoires

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) vient de dévoiler les modalités pratiques et financières pour les futurs pèlerins du Hadj 2025.

Avec un coût total de 840 000 DA, incluant le billet d’avion, les candidats au voyage sacré devront respecter un calendrier précis et fournir plusieurs documents essentiels. Voici tous les détails à savoir.

Un coût global de 840 000 DA, billet d’avion inclus : quels sont les documents à fournir ?

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a fixé le montant total du pèlerinage à 840 000 DA pour l’année 2025. Cette somme se décompose en deux parties :

670 000 DA pour les services liés au pèlerinage (hébergement, transport, etc.) ;

pour les services liés au pèlerinage (hébergement, transport, etc.) ; 170 000 DA pour le billet d’avion aller-retour ;

Cependant, les futurs pèlerins devront s’acquitter de ces frais entre le 2 et le 28 février 2025 dans les agences de la Banque d’Algérie de leur wilaya.

Par ailleurs, pour procéder au règlement, les candidats devront se présenter munis des documents suivants :

Un passeport biométrique valide pour au moins six mois à compter du 4 juin 2025 ; Un certificat de réussite délivré par les services municipaux pour le pèlerinage 1446H/2025 ; Un certificat médical attestant de l’aptitude physique à effectuer le pèlerinage, délivré par la commission médicale de la wilaya ;

Ces pièces sont indispensables pour obtenir les reçus de paiement des services et du billet d’avion.

L’État prend en charge l’augmentation des coûts du Hadj 2025

Par ailleurs, le 26 janvier 2025, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres. Au cours de laquelle il a annoncé que l’État prendrait en charge l’augmentation des coûts du pèlerinage afin de maintenir les tarifs au même niveau que l’année précédente. Cette mesure vise à alléger la charge financière des fidèles et à leur permettre d’accomplir leur devoir religieux sans contrainte économique.

Dans le même esprit, le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a révélé que les premiers vols pour le Hadj 2025 débuteront fin avril. Cette annonce fait suite à une série d’accords entre l’Algérie et l’Arabie saoudite pour assurer un pèlerinage fluide et sécurisé. Parmi ces accords, un partenariat a été signé entre l’Office national du Hadj et de la Omra et l’hôpital saoudo-allemand de La Mecque, garantissant une prise en charge médicale optimale, une meilleure coordination des équipes de santé et des campagnes de sensibilisation pour les pèlerins.