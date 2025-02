HADJ 2025 : l’ONPO annonce la date limite pour s’acquitter des frais de pèlerinage

L’Office National du Hadj et de la Omra a diffusé, ce soir, un communiqué de presse afin de rappeler aux pèlerins la date limite pour le paiement des frais du pèlerinage pour la saison 2025. Une échéance cruciale pour les futurs hadjis qui doivent se conformer aux procédures établies par les autorités compétentes.

Une date limite fixée au 28 février 2025

Selon le communiqué, cette annonce fait suite à la réunion du comité permanent intersectoriel tenue le 25 février 2025. Il est précisé que les citoyens et citoyennes souhaitant accomplir le pèlerinage en 2025 doivent impérativement effectuer le paiement de leurs frais au plus tard le vendredi 28 février 2025 à 20h00.

L’Office met ainsi en garde contre tout retard, soulignant que le respect de cette échéance est essentiel pour garantir la prise en charge des futurs pèlerins dans les meilleures conditions.

Des documents obligatoires avant le paiement

En plus du règlement des frais, les pèlerins doivent également remplir certaines conditions administratives. L’Office du Hadj et de la Omra insiste particulièrement sur l’obtention préalable de deux documents indispensables :

Le certificat de réussite , qui atteste que le futur pèlerin a bien suivi les formations nécessaires et comprend les démarches et exigences du Hadj.

, qui atteste que le futur pèlerin a bien suivi les formations nécessaires et comprend les démarches et exigences du Hadj. Le certificat d’aptitude médicale, garantissant que la personne est physiquement apte à accomplir les rites du pèlerinage sans risque pour sa santé.

Ces documents doivent être obtenus avant de se rendre aux services de la Banque d’Algérie pour procéder au paiement. L’objectif est d’assurer que tous les pèlerins remplissent les critères requis avant d’entamer leur voyage spirituel vers les Lieux Saints.

Un appel au respect des délais

L’Office exhorte ainsi les candidats au Hadj à se rapprocher des services compétents dans les plus brefs délais afin de finaliser leurs démarches. Il rappelle que tout retard pourrait compromettre leur participation à la saison du Hadj 2025.

Chaque année, des milliers de fidèles se préparent pour ce voyage sacré, et les autorités mettent en place un dispositif rigoureux pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Le respect des délais et des procédures administratives est donc primordial pour une organisation fluide et sans encombre.

Pour toute information complémentaire, les candidats au pèlerinage sont invités à contacter les services de l’Office du Hadj et de la Omra ou à consulter les plateformes officielles dédiées à l’accompagnement des pèlerins.