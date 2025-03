Hadj 2025 : le premier vol vers l’Arabie saoudite programmé, voici la date !

Les préparatifs pour la nouvelle saison du pèlerinage se poursuivent. Après avoir annoncé le début des réservations des vols vers les lieux saints, Air Algérie dévoile la date de son premier vol prévu pour le transport des pèlerins algériens.

La coordinatrice nationale du Hadj 2025 auprès d’Air Algérie, Bounab Nihad, vient de dévoiler la date du premier vol transportant les pèlerins algériens vers l’Arabie saoudite.

Air Algérie : le premier vol pour le transport des pèlerins programmé pour le 10 mai 2025

Intervenant sur les ondes de la Radio Coran, Nihad Bounab, coordinatrice nationale du Hadj 2025 au sein de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a dévoilé la date de la première évasion des pèlerins algériens vers les terres saintes.

En effet, cette responsable a affirmé qu’Air Algérie organisera 76 vols à destination des aéroports de Jeddah et de Médine, dont le premier départ est prévu pour le 10 mai 2025. Ces vols du Hadj seront via 12 aéroports algériens, à savoir : Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tamanrasset, Béchar, Adrar, Ghardaïa, Laghouat, Batna, Ouargla et Tlemcen.

La même intervenante a souligné que les pèlerins résidant dans des zones éloignées de ces aéroports bénéficieront d’un transport gratuit, et ce, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Voici la répartition des pèlerins selon les aéroports de départ

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra a dévoilé la répartition des pèlerins algériens selon les aéroports de départ, pour la nouvelle saison du Hadj 2025. Cette distribution stratégique couvre l’ensemble du territoire national et vise à faciliter le transport de ces fidèles vers l’Arabie saoudite.

Dans le détail, les pèlerins pour le Hadj seront repartis entre les aéroports suivants en fonction de leurs wilayas de résidence :

l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene accueillera les pèlerins des wilayas d’Alger, Chlef, Médéa, Boumerdes, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Bouira, Blida, Ain Defla, M’Sila, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj ;

accueillera les pèlerins des wilayas d’Alger, Chlef, Médéa, Boumerdes, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Bouira, Blida, Ain Defla, M’Sila, Tissemsilt et Bordj Bou Arreridj ; l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine prendra en charge les pèlerins des wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda ;

prendra en charge les pèlerins des wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda ; L’aéroport de Hadj Bey Akhamok de Tamanrasset desservira les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ;

desservira les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ; l’aéroport de Moufdi Zakaria à Ghardaïa s’occupera des pèlerins de Ghardaïa et El Meniaa ;

s’occupera des pèlerins de Ghardaïa et El Meniaa ; L’aéroport d’Oran Ahmed Ben Bella sera le point de départ pour les pèlerins des wilayas de Mascara, Oran, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda ;

sera le point de départ pour les pèlerins des wilayas de Mascara, Oran, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda ; l’Aéroport Rabah Bitat d’Annaba accueillera les pèlerins de Guelma, Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa ;

accueillera les pèlerins de Guelma, Annaba, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa ; l’aéroport de Batna Mostefa Ben Boulaïd prendra en charge les pèlerins de Khenchela, Batna, Biskra et Ouled Djellal ;

prendra en charge les pèlerins de Khenchela, Batna, Biskra et Ouled Djellal ; Et enfin, l’aéroport de Ouargla Sidi Mahdi qui desservira, pour les wilayas du centre-sud, Touggourt, El Oued, El Meghaier, Ouargla, Illizi et Djanet.

