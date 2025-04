Hadj 2025 : l’Arabie saoudite serre la vis contre les dépassements de séjour

La nouvelle saison du Hadj approche à grands pas et les préparatifs se poursuivent pour accueillir les futurs hadjis dans de meilleures conditions. De son côté, l’Arabie saoudite vient d’annoncer une amende allant jusqu’à 100 000 riyals aux agences de voyages pour limiter les dépassements de séjour.

Via un communiqué du ministère de l’Intérieur, les autorités saoudiennes entendent vouloir lutter contre le surpeuplement et les problèmes de sécurité rencontrés dans le pays, en période de pèlerinage.

À LIRE AUSSI : L’Arabie saoudite a-t-elle suspendu les visas de court séjour pour les Algériens ? Ce que l’on sait

Jusqu’à 100 000 riyals d’amende : l’Arabie Saoudite met en garde les agences de voyages

En effet, le ministère de l’Intérieur saoudien a publié un nouveau communiqué, en ce lundi 7 avril 2025, pour faire part de l’application d’une nouvelle mesure restrictive visant à lutter contre les dépassements de séjour en Arabie saoudite.

Le ministère annonce l’imposition d’une amende pouvant atteindre les 100 000 riyals aux agences et aux institutions fournissant des services aux pèlerins du Hadj et de la Omra. Et ce, en cas de retard dans le signalement de tout pèlerin ou visiteur n’ayant pas quitté le territoire saoudien après l’expiration de la durée autorisée pour son séjour.

Par ailleurs, le ministère a précisé, via son communiqué, que cette amende serait appliquée pour chaque visiteur en infraction des délais de séjour dans le pays.

« Une amende pouvant atteindre 100 000 riyals sera infligée aux entreprises et institutions prestataires de services aux pèlerins qui tarderaient à signaler tout pèlerin ou visiteur n’ayant pas quitté le territoire après l’expiration de la durée de séjour autorisée« , lit-on sur la publication.

Omra 2025 : séjour interdit à la Mecque à ces dates

L’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a précédemment dévoilé de nouvelles mesures restrictives concernant le pèlerinage en Arabie Saoudite pour l’année 2025. Ces dispositions, communiquées fin mars dernier, s’appliquent dans le cadre des préparatifs pour la saison du Hadj 2025.

La principale restriction concerne l’accès à La Mecque, qui sera formellement interdit durant une période de six semaines, du 29 avril au 10 juin 2025. L’ONPO insiste particulièrement sur deux points essentiels :

Le respect strict de ces nouvelles procédures réglementaires approuvées par les autorités saoudiennes ;

La nécessité d’obtenir un visa Hadj spécifique pour l’accomplissement du pèlerinage.

Ces mesures visent à mieux organiser les flux de pèlerins et à garantir le bon déroulement des cérémonies religieuses pendant cette période particulièrement chargée de l’année.

À LIRE AUSSI : Omra 2025 : séjour interdit à La Mecque à ces dates, l’ONPO met en garde