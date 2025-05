Hadj 2025 : l’Arabie saoudite met en place de nouvelles sanctions strictes

Le ministère de l’Intérieur saoudien a annoncé, dans un communiqué officiel, l’imposition d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 riyals saoudiens (environ 4 900 euros) à toute personne surprise en train d’effectuer ou de tenter d’effectuer le hadj sans autorisation officielle. Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités pour organiser le hadj dans des conditions strictes de sécurité et de conformité.

La mesure s’applique à toute personne ne disposant pas d’un permis officiel de pèlerinage, y compris les détenteurs de visas de visite (toutes catégories confondues ) ainsi que ceux qui tenteraient d’accéder ou de séjourner illégalement dans les zones désignées pour les rites du hadj. Le périmètre concerné comprend la ville de La Mecque, ses entrées officielles et non officielles, la zone centrale, les lieux saints, la gare du train Haramain à Al-Rusaifa, ainsi que les points de contrôle temporaires, les centres de tri et les postes de sécurité.

Expulsion et interdiction d’entrée de 10 ans pour les contrevenants

Le ministère a également précisé que les personnes en infraction, qu’il s’agisse de résidents ou de personnes en situation irrégulière, seront expulsées du territoire saoudien et interdites d’entrée dans le Royaume pendant une durée de dix ans. L’objectif est de renforcer la régulation du pèlerinage et d’empêcher toute tentative de contournement des règles en vigueur.

Parallèlement, le ministère du Hadj et de la Omra a renouvelé son appel à ne pas traiter avec des canaux non officiels, insistant sur le fait que le hadj ne peut être accompli que par l’obtention d’un visa spécifique, délivré par les autorités compétentes.

Ce visa peut être demandé via les bureaux de pèlerinage agréés dans plus de 80 pays, ou en ligne grâce à la plateforme numérique “Nusuk Hadj”, accessible aux citoyens de 126 pays. Ces dispositifs visent à garantir la sécurité, la régularité et l’organisation du hadj, tout en évitant les fraudes et la saturation des sites sacrés.