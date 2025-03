Hadj 2025 : lancement des réservations, comment faciliter sa prise en charge ?

Le Bureau national du hadj et de la omra a invité les pèlerins ayant ouvert un compte sur le portail algérien du hadj et ayant choisi de voyager avec le Bureau à renseigner leurs informations personnelles via leur espace dédié sur la plateforme.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le Bureau a précisé que cette démarche s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour le lancement des réservations liées à deux éléments essentiels du pèlerinage : la réservation des billets d’avion et celle des chambres d’hébergement. Ainsi, il a exhorté les futurs pèlerins à compléter leurs informations dans les plus brefs délais afin de garantir une prise en charge efficace et de faciliter l’organisation de leur séjour en Arabie Saoudite.

À cet effet, les citoyens ayant choisi de voyager avec l’Office national du Hajj et de la Omra sont invités à compléter leurs informations sur le portail officiel du Hajj (bawabetelhadj.dz).

Cette étape est essentielle pour permettre l’accès aux services de réservation, notamment :

La réservation des billets d’avion

La réservation des chambres d’hébergement

Cette procédure vise à garantir une meilleure organisation et un voyage en toute sérénité pour les fidèles.

Mobilisation des moyens de transport

Dans cette dynamique d’organisation, le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé lundi une réunion de coordination au siège de son ministère, consacrée au suivi et à l’évaluation du niveau de préparation pour assurer le transport des pèlerins dans les meilleures conditions.

Il a donné des instructions précises visant à optimiser la gestion des vols et des déplacements des pèlerins, notamment à travers la création d’une commission chargée du suivi de l’organisation de la saison du hadj au niveau de tous les aéroports concernés.

Selon un communiqué du ministère, cette commission réunira l’ensemble des acteurs impliqués dans l’opération afin d’évaluer les préparatifs et d’examiner toutes les modifications nécessaires à la réussite de cette saison du hadj 2025. La réunion a rassemblé plusieurs cadres du ministère, des représentants des compagnies aériennes, ainsi que des représentants des ministères concernés et des organisations humanitaires comme le Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens (SMA).

Coordination et Engagement des Acteurs

L’un des points centraux de cette réunion a été de faire le point sur les mesures mises en place pour accueillir et transporter les pèlerins à travers les 12 aéroports nationaux dédiés aux vols du hadj. Le ministre Sayoud a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer un service fluide et efficace. Il a également souligné l’importance de la coordination entre tous les acteurs impliqués afin de faciliter et d’accélérer l’élaboration du programme des vols, en respectant scrupuleusement les horaires.

M. Sayoud a salué le rôle majeur joué par le CRA et les SMA dans l’accompagnement des pèlerins, mettant en avant leur engagement et leur contribution à l’organisation de cette saison du hadj. De leur côté, ces organisations ont réaffirmé leur volonté de mobiliser leurs ressources pour offrir aux pèlerins une expérience de voyage sereine et organisée, tout en mettant en avant une image positive de l’Algérie à l’international.