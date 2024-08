Hadj 2025 : ouverture des Inscriptions pour l’Organisation pour les agences de tourisme

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a lancé un appel aux agences de tourisme et de voyages en Algérie, les invitant à participer à l’organisation de la saison du Hadj 1446h/2025. Cet appel, relayé par un communiqué officiel, marque le début des inscriptions pour les agences intéressées, qui peuvent désormais retirer le cahier des charges via le portail algérien du Hadj.

L’ONPO met un point d’honneur à assurer une organisation rigoureuse et transparente pour cet événement religieux d’une grande importance.

Les agences souhaitant participer à l’organisation du Hadj doivent suivre une procédure précise. À partir du 21 août 2024, elles pourront s’inscrire et accéder au cahier des charges en ligne, en se rendant sur le site web dédié : http://bawabetelhadj.dz.

Ainsi, cette étape clé est conditionnée par le versement d’une somme de 5.000 DA, payable sur le compte bancaire de l’ONPO (N°001006210300000088/64) à la Banque nationale d’Algérie (BNA), Agence d’El Biar. Cette somme est destinée à couvrir les frais administratifs liés à l’inscription et à l’obtention du cahier des charges.

ONPO : soumission des dossiers de candidature

Une fois le cahier des charges obtenu, les agences doivent préparer leur dossier de candidature et le déposer en main propre sous pli fermé.

Le dépôt se fait auprès de la Direction des activités du Hadj, plus précisément à la Sous-direction de l’organisation du Hadj, située à la rue Mohamed Alilat, à Kouba, Alger. Les dépôts de dossiers débuteront à partir du 25 août 2024.

L‘ONPO a fixé une échéance stricte pour la réception des dossiers de candidature. Les agences intéressées doivent soumettre leur dossier au plus tard le 2 septembre 2024 à 10h.

Cette date limite est impérative, et aucun retard ne sera toléré, sous peine de voir la candidature rejetée. Il est donc crucial pour les agences de respecter ce calendrier serré pour maximiser leurs chances de participation.

L’organisation du Hadj est une responsabilité majeure qui nécessite une préparation minutieuse. L’ONPO, par cet appel à candidatures, cherche à s’assurer que seules les agences les plus qualifiées et les plus rigoureuses puissent participer à l’organisation de cette saison du Hadj 1446h/2025.

En respectant les délais et en fournissant les documents requis, les agences pourront donc contribuer à offrir une expérience de pèlerinage sûre et bien organisée aux futurs pèlerins algériens.