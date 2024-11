Hadj 2025 : Lancement du tirage au sort pour les plus de 70 ans

En Algérie, l’organisation du tirage au sort pour le Hadj est un processus réglementé par le ministère de l’Intérieur. Chaque année, les citoyens intéressés peuvent s’inscrire pour tenter d’obtenir une place pour le pèlerinage.

Ce samedi matin, la loterie exceptionnelle pour le pèlerinage de la saison 1446/2025 a débuté dans toutes les communes des wilayas du pays.

Cette initiative vise à offrir une chance unique aux citoyens âgés de 70 ans ou plus, ayant participé à la loterie au moins dix fois sans succès, de pouvoir accomplir ce pilier fondamental de l’islam.

2000 carnets accordés à cette catégorie

Sur décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une allocation exceptionnelle de 2 000 carnets de pèlerinage a été accordée à cette catégorie de citoyens. Ce geste vise à honorer leur patience et leur persévérance tout en leur permettant de réaliser leur rêve spirituel.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait précisé dans un communiqué préalable que cette mesure concernait exclusivement les citoyens âgés de 70 ans ou plus et ayant participé à au moins dix inscriptions sans avoir été sélectionnés lors des tirages précédents.

Cette initiative a suscité une grande émotion parmi les participants, qui espèrent enfin être sélectionnés après des années d’attente. Avec une offre limitée à 2 000 places, les résultats de cette loterie exceptionnelle sont particulièrement attendus et devraient être annoncés dans les jours à venir.