Hadj 2025 : Formation des pèlerins et ouverture des inscriptions en ligne

L’Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) et le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ont annoncé plusieurs mesures pour accompagner les futurs pèlerins de la saison 1446h/2025. Ces initiatives visent à faciliter les démarches administratives et à assurer une préparation optimale pour l’accomplissement du Hadj.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé la mise en place de centres de formation et de formation dédiés aux pèlerins. Ces centres ont pour objectif d’aider les futurs pèlerins à mieux comprendre et exécuter les rites du Hadj conformément aux prescriptions religieuses.

Dans un communiqué, la tutelle a précisé que ces sessions de formation sont organisées en collaboration avec l’ONPO afin d’offrir aux pèlerins une assistance complète pour accomplir leur voyage dans les meilleures conditions. Les autorités religieuses encouragent tous les citoyens concernés à s’informer sur ces formations en contactant ou en se rendant directement aux directions locales des affaires religieuses et des Wakfs dans leur wilaya de résidence.

Ouverture des inscriptions en ligne pour le Hadj 2025

Par ailleurs, l’ONPO a annoncé ce mercredi le lancement de l’opération d’ouverture des comptes électroniques via le portail algérien du Hadj et l’application mobile. Cette démarche numérique vise à faciliter l’inscription et la gestion des documents nécessaires au voyage.

L’Office national du Pèlerinage invite ainsi tous les citoyens ayant été retenus pour accomplir le Hadj cette année à créer leurs comptes électroniques dès ce mercredi après-midi. Pour ce faire, les pèlerins doivent se rendre sur la plateforme officielle accessible via le lien : https://bawabetelhadj.dz.

Un accompagnement complet pour un pèlerinage serein

Avec la mise en place de ces mesures, les autorités algériennes souhaitent garantir aux futurs pèlerins une préparation complète et un accompagnement optimal à toutes les étapes de leur voyage sacré. L’ouverture des centres de formation et l’intégration d’outils numériques facilitent l’accès aux informations et simplifient les démarches administratives, assurant ainsi un pèlerinage organisé et conforme aux attentes des fidèles.

Les futurs pèlerins sont donc invités à s’informer dès maintenant sur ces initiatives afin de bien préparer leur départ et d’accomplir leur Hadj en toute sérénité.