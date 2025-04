HADJ 2025 en Algérie : l’ONPO ouvre officiellement la réservation des vols en ligne

L’Office National du Hadj et de la Omra (ONPO) a officiellement annoncé le lancement des voyages pour la saison du Hadj 2025. Cette année, les inscriptions et la gestion des déplacements des pèlerins se feront à travers des plateformes numériques dédiées : « Bawabet El Hadj DZ » et l’application mobile « Rakb Al-Hujjaj ». Cette initiative vise à moderniser et faciliter l’accès aux informations essentielles pour les fidèles souhaitant accomplir ce devoir religieux.

Une digitalisation au service des pèlerins

Afin de garantir une meilleure organisation et un suivi optimal, l’ONPO met en place un dispositif numérique permettant aux futurs pèlerins d’accéder facilement aux informations relatives aux vols, aux formalités administratives et aux conditions de voyage. La plateforme en ligne et l’application offriront des services interactifs permettant d’accompagner les pèlerins à chaque étape de leur parcours.

A LIRE AUSSI : Hadj 2025 : le premier vol vers l’Arabie saoudite programmé, voici la date !

Grâce à « Bawabet El Hadj DZ », les candidats pourront s’informer sur les procédures de demande de visa, les exigences sanitaires, ainsi que les offres des agences de voyage agréées. De son côté, l’application « Rakb Al-Hujjaj » permettra un suivi en temps réel des déplacements, la consultation des horaires de vols et des alertes sur les mises à jour du programme.

Un accès simplifié aux informations

L’Office National du Hadj et de la Omra a précisé que toutes les informations relatives aux voyages et aux dates d’ouverture des inscriptions seront disponibles sur le site officiel.

Les pèlerins sont invités à consulter régulièrement cette plateforme afin de suivre les mises à jour sur les dates de départ, les itinéraires et les recommandations logistiques. L’ONPO assure également que le programme sera actualisé en continu pour garantir un meilleur accompagnement des voyageurs.

Une organisation optimisée pour un pèlerinage sécurisé

L’intégration des outils numériques dans la gestion du Hadj 2025 s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’expérience des pèlerins algériens. Cette modernisation vise à réduire les délais administratifs, à optimiser l’organisation des voyages et à assurer une meilleure coordination entre les autorités et les agences de voyage.

A LIRE AUSSI : Inscription, groupes, vols… l’ONPO clarifie les procédures du Hadj 2025

Avec ces nouvelles mesures, l’ONPO espère offrir aux fidèles une préparation plus fluide et sereine pour l’un des moments les plus importants de leur vie spirituelle. En facilitant l’accès aux informations et en garantissant un suivi en temps réel, l’Office confirme son engagement en faveur d’un pèlerinage plus structuré et sécurisé.

Les futurs pèlerins sont donc invités à s’inscrire dès que les inscriptions seront ouvertes et à suivre les mises à jour via les plateformes officielles mises à leur disposition.