Hadj 2025 : date limite de soumission des candidatures pour les agences

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé que le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature des agences de voyage souhaitant organiser la saison du Hadj 1446h/2025 est fixé au 2 septembre 2024. Cette échéance stricte doit être respectée par toutes les agences désirant participer à l’organisation de ce pèlerinage.

Les services de l’ONPO seront exceptionnellement ouverts les vendredi et samedi précédant cette date pour faciliter la soumission des dossiers. Il est essentiel pour les agences de s’assurer que leurs documents sont complets et déposés dans les délais impartis.

Aucun retard ne sera toléré, et les dossiers soumis après le 2 septembre 2024 à 10h seront donc automatiquement rejetés.

Ainsi, cette date limite marque donc une étape cruciale dans le processus de sélection des agences qualifiées pour l’organisation du Hadj, garantissant ainsi une préparation rigoureuse et une expérience de pèlerinage sécurisée pour les pèlerins algériens.

Soumission des dossiers : la démarche à respecter

Une fois le cahier des charges obtenu à partir du 21 août 2024 via le site web dédié de l’ONPO, les agences intéressées devront suivre une procédure précise pour soumettre leur dossier de candidature. Le processus d’inscription est donc conditionné par le versement de 5.000 DA, un montant destiné à couvrir les frais administratifs liés à l’inscription.

Le dépôt des dossiers se fera en main propre, sous pli fermé, à partir du 25 août 2024, auprès de la Sous-direction de l’organisation du Hadj, située à Kouba, Alger. L’ONPO insiste sur le respect strict des directives et des délais pour garantir une organisation optimale de la saison du Hadj.

L’ONPO, à travers cette procédure, vise alors à s’assurer que seules les agences les plus qualifiées et rigoureuses prennent part à l’organisation de ce pèlerinage important. En respectant les délais et les exigences du dossier, les agences contribuent à offrir une expérience de pèlerinage bien organisée et sécurisée aux pèlerins algériens.