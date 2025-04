Hadj 2025 – Alerte sur les arnaques : L’Arabie Saoudite appelle à la vigilance

Le 24 avril, l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie a lancé un avertissement à destination des citoyens algériens ainsi que des étrangers résidant en Algérie, concernant les campagnes de Hadj fictives qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces campagnes proposent des services de Hadj via des comptes anonymes ou usurpés, à des prix attractifs. Dans son communiqué, l’Ambassade rappelle que ces offres sont susceptibles de conduire à des arnaques.

Avec l’approche du Hadj 1446H / 2025, les autorités saoudiennes ont précisé que l’accès à la Mecque pour accomplir le pèlerinage ne peut se faire que par l’obtention d’une visa officielle, délivrée par le Bureau National du Hadj et de la Omra ou directement par l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie.

Conseils pratiques pour éviter les arnaques et obtenir une information fiable

Dans son communiqué, l’Ambassade recommande aux futurs pèlerins de ne pas céder aux propositions douteuses et de vérifier les sources des informations relatives au Hadj. Seuls le Bureau National du Hadj et de la Omra et l’Ambassade saoudienne peuvent fournir des informations légales et sécurisées pour l’inscription au Hadj.

L’Ambassade souligne l’importance de chercher des informations auprès des canaux officiels pour éviter les risques d’escroquerie et garantir une procédure correcte pour accomplir cette obligation religieuse. Elle insiste sur le fait qu’aucune autre entité que ces instances officielles ne pourra délivrer les visas nécessaires pour le Hadj.

Le Hadj 2024 : Une affluence impressionnante et bien encadrée

Du 14 au 19 juin 2024, le Hadj a rassemblé 1 833 164 pèlerins à La Mecque. Parmi eux, 1 611 310 venaient de l’étranger, issus de plus de 200 nationalités, et 221 854 résidaient en Arabie Saoudite. Ces chiffres témoignent de l’ampleur internationale de ce grand rendez-vous spirituel.

La répartition était relativement équilibrée : 958 137 hommes et 875 027 femmes ont accompli les rites du Hadj, symbole de l’unité et de l’égalité des croyants devant Dieu.

Pour accompagner ce flux massif, l’Arabie Saoudite a déployé d’importants moyens logistiques : plus de 27 000 bus modernes, des trains à grande vitesse reliant les villes saintes, et une mobilisation de 38 000 agents pour encadrer, informer et protéger les pèlerins.

En parallèle, plus de 126 000 personnes ont bénéficié de soins médicaux dans des cliniques et centres spécialisés installés pour l’occasion.

Une dimension religieuse et économique majeure

Le Hadj est d’abord un pilier de l’islam, un moment fort de recueillement, de prière et de fraternité. Chaque rite, de la circumambulation autour de la Kaaba aux haltes à Arafat et Mina, renforce le lien entre les fidèles et leur foi.

Mais au-delà de l’aspect religieux, le Hadj joue un rôle essentiel dans l’économie saoudienne. Il génère chaque année des milliards de dollars, et s’inscrit dans la Vision 2030 du royaume. L’objectif est d’améliorer l’accueil des pèlerins et d’atteindre 30 millions de visiteurs par an pour le Hadj et la Omra.