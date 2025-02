Hadj 2025 : Air Algérie et l’ONPO s’associent pour faciliter le voyage aux pèlerins algériens

Aujourd’hui, jeudi, une convention de partenariat a été signée entre l’Office National du Hadj et de la Omra et la compagnie aérienne Air Algérie. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux institutions afin d’améliorer l’organisation du Hadj 2025 et d’offrir un meilleur service aux pèlerins algériens.

Signature d’un partenariat entre l’Office du Hadj et Air Algérie pour un meilleur service aux pèlerins

Lors de la cérémonie de signature, le directeur général de l’Office du Hadj, Tahar Braik, a souligné l’importance de cet accord, qui concerne deux acteurs essentiels de l’organisation du pèlerinage. Il a déclaré que cette convention permettra une meilleure prise en charge des pèlerins en facilitant leur voyage et en améliorant la qualité des services qui leur sont destinés.

À LIRE AUSSI : Tassili Airlines élargit son offre : après la Omra, place aux vols du Hadj 2025



« L’objectif principal de cette convention est d’assurer une prise en charge optimale des pèlerins et d’améliorer leur expérience en simplifiant les démarches administratives et l’achat des billets. Nous voulons offrir un service de qualité qui réponde aux attentes des futurs pèlerins », a-t-il expliqué.

Une convention pour un pèlerinage mieux organisé en 2025

Le président-directeur général d’Air Algérie, Hamza Ben Hamouda, a également mis en avant l’importance de cette première convention du genre. Selon lui, elle témoigne du niveau de coordination élevé entre les deux parties dans le but d’améliorer les services fournis aux pèlerins.

« Cet accord révèle notre engagement commun à assurer un service de qualité. Il nous permettra d’exploiter la base de données de l’Office du Hadj pour organiser la commercialisation des billets et optimiser le transport des pèlerins », a-t-il déclaré.

À LIRE AUSSI : Coût du Hadj 2025, bourse universitaire : Tebboune fixe les priorités lors du Conseil des ministres

L’un des objectifs majeurs de cette collaboration est d’éviter les difficultés rencontrées lors des saisons précédentes et d’assurer une meilleure planification des vols. Cet accord permettra notamment de programmer les départs et les retours des pèlerins de manière plus efficace, tout en facilitant la gestion des réservations et des formalités administratives.

Par ailleurs, Hamza Ben Hamouda a tenu à préciser que la démarche d’Air Algérie dans le cadre de cette convention ne se limite pas à un aspect commercial. « Notre priorité est de proposer un service à la hauteur des attentes des pèlerins, avec une organisation rigoureuse et un accompagnement adapté à leurs besoins », a-t-il affirmé.

Cette convention marque donc une étape significative dans l’organisation du Hadj 2025. Elle témoigne de la volonté des autorités algériennes et des acteurs du secteur aérien de garantir un pèlerinage fluide, bien organisé et conforme aux attentes des fidèles. Avec cette nouvelle dynamique, les futurs pèlerins peuvent espérer un voyage plus serein et mieux encadré.