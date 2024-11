Hadj 2025 : 2000 places supplémentaires ouvertes, voici les conditions d’accès

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une mesure exceptionnelle en allouant un quota supplémentaire de 2 000 carnets de pèlerinage pour la saison 2025. Cette initiative, annoncée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, vise à répondre aux attentes des citoyens âgés de 70 ans et plus, inscrits au tirage au sort depuis au moins dix ans sans avoir été sélectionnés.

Un geste présidentiel pour les seniors en attente de pèlerinage

Ce geste témoigne de la volonté présidentielle de donner une chance supplémentaire à cette catégorie de citoyens, souvent en quête de réaliser un projet spirituel de longue date. « Cette mesure reflète l’engagement des autorités à accompagner les seniors dans l’accomplissement de leurs rites religieux », souligne le communiqué.

Le tirage au sort initial pour la saison 2025 avait eu lieu le samedi 9 novembre, laissant de nombreux candidats sur la liste d’attente. Conscient de cette situation, le président Tebboune a voulu pallier ce manque en lançant une seconde chance. Le tirage spécifique pour les 2 000 nouveaux carnets se déroulera le samedi 23 novembre. Les autorités locales, en collaboration avec les wilayas, organiseront cet événement dans des lieux adaptés, avec la présence obligatoire des candidats ou de leurs représentants.

Carnets de Hadj supplémentaires 2025 : quels sont les critères à remplir ?

Le ministère de l’Intérieur a toutefois été clair : seules les personnes remplissant les deux critères – avoir 70 ans ou plus et s’être inscrites au moins dix fois – seront éligibles. Le rejet sera automatique pour toute candidature ne respectant pas ces conditions.

Cette décision, saluée par de nombreuses familles, illustre l’importance accordée par l’État aux aînés et à leurs aspirations spirituelles. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à favoriser l’inclusion des citoyens les plus âgés dans les projets religieux nationaux, tout en veillant à garantir l’équité et la transparence dans le processus de sélection.