Hadj 2024 – transport à partir du Sud de l’Algérie : Tebboune annonce des gratuités

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés sur les statuts et le régime indemnitaire des corps spécifiques de l’éducation nationale, le rapport d’étape sur la stratégie de numérisation, la nouvelle mission de ce qui était appelé +fermes pilotes+, la stratégie du secteur de l’hydraulique sur l’eau potable et les eaux usées et un état des lieux en prévision du Hadj 2024.

Le Président de la République a enjoint au ministre du secteur des affaires religieuses de procéder à une préparation optimale du Hadj. A cette occasion, le Président de la République a décidé que le transport des hadji résidant dans le Sud et l’extrême Sud vers les aéroports de départ vers les Lieux Saints, dans les différentes wilayas, sera à la charge de l’Etat.

Qu’en est-il de l’exposé sur les statuts et le régime indemnitaire des corps spécifiques de l’éducation nationale ?

Lee président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné le report de l’exposé et l’approfondissement de l’étude, afin d’en améliorer le contenu, en tenant compte du fait que l’enseignant est un éducateur avant d’être un fonctionnaire.

Mais aussi, de définir les priorités, selon une vision moderne, qui met la formation qualitative des générations futures au cœur des préoccupations.

Pour conclure, le Président de la République a instruit à l’effet d’examiner davantage d’offres et de propositions qui servent le secteur de l’éducation, loin de tous calculs n’ayant aucun trait au domaine éducatif.