Hadj 2024 pour Algériens : l’ONPO annonce la date du premier vol vers les terres saintes

Les futurs pèlerins algériens multiplient les préparatifs pour rejoindre l’Arabie Saoudite et accomplir le rituel du grand pèlerinage. Dans ce sillage, l’office national du Hadj et de la Omra, l’ONPO, a annoncé, dimanche, la date du départ du premier vol vers les terres saintes.

En effet, dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, l’Office national du Hadj et de la Omra a fixé la date du premier vol, prévu pour le transport des pèlerins algériens vers les lieux saints, pour le 20 mai 2024. Ce premier vol décollera au départ de l’aéroport international de Houari Boumediene à destination de Médine.

146 vols programmés pour le transport des pèlerins algériens vers les terres saintes de l’islam

Les autorités algériennes ont programmé jusqu’à 146 vols pour assurer le transport des pèlerins algériens vers l’Arabie Saoudite, pour accomplir le rituel du Hadj. Et ce, au départ de douze aéroports algériens. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assurera la desserte 88 vols de ce programme, tandis que le transporteur aérien FlyNas assurera un total de 15 vols.

De son côté, la compagnie aérienne saoudienne a programmé 43 liaisons pour le transport des pèlerins algériens, précise l’ONPO dans son communiqué. Les citoyens concernés pourront, par ailleurs, voyager avec l’ONPO ou faire appel aux services des 50 agences de voyages et de tourismes agréées.

Quel est le programme de chaque aéroport ?

Au sujet de la répartition des wilayas sur les aéroports. L’aéroport international d’Alger assurera le transport des pèlerins en provenance d’Alger, Chlef, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Blida, Aïn Defla, M’sila et Tissemsilt.

L’aéroport d’Adrar accueillera les voyageurs en provenance d’Adrar, Timimoun et In Salah, tandis que l’aéroport de Laghouat se chargera des passagers issus de Laghouat et Djelfa. Par ailleurs, les voyageurs au départ de Batna, Khenchela, Biskra et Ouled Djellal, pourront rejoindre l’aéroport de Batna. De plus, les pèlerins algériens au départ des autres villes pourront voyager au départ des aéroports suivants :

Aéroport Béchar : Béchar, Béni Abbès et Tindouf ;

L’aéroport de Tamanrasset : Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ;

L’enceinte aéroportuaire de Tlemcen : Tlemcen, Naâma, Sidi Bel Abbés et Aïn Témouchent ;

Aéroport d’Annaba prendra en charge les pèlerins au départ d’Annaba, Guelma, Souk Ahras, El Tarf et Tébessa;

Aéroport de Ghardaïa : de Ghardaïa et El-Menia ;

L’aéroport de Constantine : Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi, Sétif et Skikda ;

L’aéroport d’Oran : Oran, Mascara, Tiaret, Mostaganem, Relizane, El Bayadh et Saïda.

