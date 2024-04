Hadj 2024 : mise en garde de l’ambassade d’Arabie Saoudite aux pèlerins algériens

L’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie a émis aujourd’hui, lundi, une mise en garde aux pèlerins algériens et d’autres nationalités contre les pièges des fausses campagnes de pèlerinage.

En effet, dans un communiqué de l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie, il est indiqué : “À l’approche du HaDj de cette année 1445 de l’Hégire / 2024, l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite souhaite attirer l’attention des frères désireux d’accomplir le Hadj parmi les citoyens algériens et d’autres nationalités résidant en Algérie, sur la nécessité de faire preuve de prudence face aux campagnes de pèlerinage frauduleuses annonçant leurs services via des comptes inconnus ou usurpés sur les réseaux sociaux, et ce, à des prix attractifs.”

De plus, l’ambassade a souligné que la venue au Royaume pour accomplir le devoir du Hajj ne peut se faire que par l’obtention d’un visa de Hajj délivré par le Conseil national du Hadj et de la Omra ou directement par l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite.

Elle a appelé à éviter de tomber dans le piège de telles campagnes frauduleuses et à obtenir les informations correctes concernant l’accomplissement du Hadj auprès du Conseil national du Hadj et de la Omra ou exclusivement auprès de l’ambassade du Royaume en Algérie.

Pour conclure son communique, l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite en Algérie souhaite également à tous les pèlerins algériens un Hadj béni.

Hadj 2024 : date limite pour l’obtention des visas fixée au lundi 29 avril

Les futurs pèlerins algériens s’engagent dans une série de préparatifs et de démarches afin de finaliser leur inscription et pouvoir accomplir le rituel du cinquième pilier de l’Islam, le Hadj, dans des conditions optimales. Parallèlement, l’Office national du pèlerinage et de la Omra intensifie ses communications pour les orienter au mieux.

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a informé ce jeudi 25 avril que la date limite pour l’obtention des visas en direction de l’Arabie saoudite est fixée au lundi 29 avril 2024. Ainsi, les futurs pèlerins algériens sont invités à finaliser toutes les démarches avant la clôture de ce délai.