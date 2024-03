Hadj 2024 : l’ONPO prolonge le délai des paiements des frais jusqu’à cette date

Le délai de paiement des frais du Hadj et des formalités administratives et médicales prolongé jusqu’au 15 avril.

Alger, 27 mars 2024 – L’Office National du Pelerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé, ce mardi dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la prolongation du délai de paiement des frais du Hadj et de l’accomplissement des formalités administratives et médicales jusqu’au 15 avril 2024 à 20h00.

Cette décision a été prise en réponse aux nombreuses demandes des citoyens et après coordination avec les différents secteurs impliqués dans l’organisation du Hadj.

L’ONPO appelle les pèlerins à s’empresser de finaliser les procédures requises dans les délais impartis, soulignant que tous ses services restent à leur disposition durant cette période, y compris les vendredis et samedis.

Le communiqué précise également que toutes les quittances du Hadj dont les frais n’auront pas été réglés à la date limite seront annulées.

Par cette décision, l’Office National du Pelerinage et de la Omra (ONPO) vise à faciliter l’accomplissement du Hadj pour les citoyens algériens et à garantir le bon déroulement de ce cinquième pilier de l’islam.