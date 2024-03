Hadj 2024 : l’ONPO prolonge le délai des démarches administratives

La nouvelle saison du Hadj approche à grands pas et les futurs pèlerins algériens poursuivent les préparatifs pour accomplir ce rituel et cinquième pilier de l’islam. D’ailleurs, l’Office national du Pèlerinage et de la Omra a fait une nouvelle annonce au sujet des démarches administratives.

Le 28 février dernier, l’ONPO a donné le feu vert pour entamer les démarches administratives, liées au paiement des coûts du Hadj 2024.

Hadj 2024 pour Algériens : voici la nouvelle date limite pour le paiement des coûts du pèlerinage

Cependant, l’ONPO revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne lundi dernier, pour annoncer la prolongation du délai de paiement des coûts du Hadj et pour accomplir les démarches administratives exigées pour les pèlerins algériens.

Initialement prévu pour le 20 mars. Désormais, les futurs Hadjis algériens auront jusqu’au mercredi 27 mars 2024, à 20 h, pour accomplir toutes les démarches administratives et sanitaires et payer les frais de leur pèlerinage. Pour mémoire, l’Office national du pèlerinage et de la Omra a fait savoir, dimanche, que les Algériens souhaitant accomplir le rituel du Hadj devront s’inscrire et ouvrir des comptes auprès du portail algérien du Hadj et de la Omra.

Dans ce sillage, l’ONPO a annoncé que l’ouverture des comptes a débuté en date du 18 mars 2024. Une étape obligatoire pour les citoyens qui souhaitent voyager avec l’Office national du Pèlerinage. Pour ce faire, ces derniers sont appelés à suivre la démarche suivante :

Création d’un compte personnel ;

Choix de la formule du voyage avec l’ONPO ;

Et enfin, paiement des frais correspondant.

